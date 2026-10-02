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Boletos gratuitos STM: cómo funciona la recarga a bordo de ómnibus que se amplía a más estudiantes desde octubre

La modalidad comenzó como plan piloto en setiembre y desde octubre se extiende progresivamente a más estudiantes

2 de octubre de 2026 11:32 hs
STM, boletos Montevideo.jpg
Intendencia de Montevideo

La modalidad comenzó a implementarse como plan piloto el pasado 1° de setiembre exclusivamente para estudiantes de Montevideo cuyo número de cédula tuviera dígito verificador cero. Tras esa primera etapa, la comuna había previsto que a partir de octubre el mecanismo se extendiera progresivamente al resto de las categorías de estudiantes con boletos gratuitos.

El cambio permite que los beneficiarios ya no tengan que concurrir necesariamente a un local de recarga para disponer de los viajes correspondientes a cada mes.

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¿Cómo funciona la recarga de boletos gratuitos en el ómnibus?

El procedimiento se realiza durante el primer viaje del mes. Al presentar la tarjeta STM Estudiante en la máquina validadora del ómnibus, el sistema incorpora automáticamente 50 boletos gratuitos al saldo disponible.

En el boleto que entrega la máquina aparece la leyenda “50 viajes gratuitos recargados”, que confirma que se realizó la operación.

Por ejemplo, si un estudiante comienza el mes con 34 viajes disponibles, al subir al ómnibus se incorporarán otros 50. Como uno se utilizará para ese viaje, quedará con un saldo de 83 boletos.

El sistema permite acumular un máximo de 100 boletos gratuitos vigentes.

¿Se puede seguir recargando en los locales STM?

Sí. La posibilidad de cargar los boletos en los locales de la Red de Recargas STM se mantiene sin cambios.

Sin embargo, la recarga de los 50 viajes puede hacerse una sola vez por mes. Si el estudiante ya los cargó en un local STM, el sistema no volverá a incorporarlos cuando suba al ómnibus. Lo mismo ocurre a la inversa: si realizó la recarga a bordo, no podrá repetirla posteriormente en un local.

Quiénes tienen boletos gratuitos de estudiante

El beneficio alcanza a los estudiantes menores de 18 años al 1° de enero de cada año que cursan el primer ciclo de enseñanza media pública o privada con una beca del 100%.

También comprende a los menores de 20 años al 1° de enero que cursan el segundo ciclo de enseñanza media pública o privada con una beca del 100%.

La implementación de la recarga a bordo comenzó de manera gradual para detectar posibles inconvenientes y realizar ajustes antes de ampliar el sistema. La Intendencia había establecido octubre como el comienzo de la extensión progresiva de la modalidad al resto de los estudiantes beneficiarios.

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