Contribución inmobiliaria en Montevideo: habilitaron el pago en 12 cuotas, cómo anotarse y qué cambia en 2027

La Intendencia de Montevideo (IM) habilitó una nueva modalidad para pagar la contribución inmobiliaria en 12 cuotas mensuales a partir de 2027. Los contribuyentes interesados tendrán plazo hasta el 15 de diciembre de 2026 para adherirse .

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La opción es voluntaria y se suma a las modalidades que ya existen: el pago al contado o en tres cuotas. Quienes elijan el nuevo sistema comenzarán a pagar mensualmente desde enero de 2027 .

La directora de Recursos Financieros de la Intendencia, Laura Tabárez , explicó que la medida busca permitir que los hogares distribuyan el tributo durante todo el año.

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“Nosotros quisimos darle un beneficio adicional , una opción al contribuyente en las formas de pago, que pueda facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, afirmó.

Cómo adherirse al pago en 12 cuotas

La adhesión puede realizarse hasta el 15 de diciembre a través de dos vías.

Una de ellas es mediante WhatsApp, enviando el mensaje “mi contribución” al 099 019 500. La otra es a través de la plataforma Mi Gestión de Facturas de la Intendencia de Montevideo.

Una vez elegida la modalidad de 12 cuotas, no será posible cambiarla durante 2027. La comuna prevé abrir un nuevo período de adhesión cada año.

Quienes no quieran incorporarse al nuevo régimen podrán seguir pagando la contribución al contado o en tres cuotas.

¿Cuánto se pagaría por mes?

Según el ejemplo planteado por la Intendencia, para una contribución inmobiliaria de unos $ 26.000 anuales, el pago dividido en 12 cuotas representaría un desembolso mensual de algo más de $ 2.000.

“Consideramos que eso, incorporado al presupuesto familiar, tal vez no se sienta tanto y resulte beneficioso”, sostuvo Tabárez.

La jerarca señaló que el cambio no responde a problemas de recaudación. “Nosotros no tenemos un problema de morosidad alto en contribución inmobiliaria, al contrario, es muy bajo”, afirmó.

Las facturas dejarán de llegar en papel desde 2027

Junto con la nueva modalidad de pago habrá otro cambio para los contribuyentes: desde 2027 las facturas de contribución inmobiliaria dejarán de enviarse en papel.

En su lugar, podrán recibirse por WhatsApp o correo electrónico, según la opción elegida por cada contribuyente, y también estarán disponibles a través de las plataformas digitales de la Intendencia.

Quienes quieran mantener una copia impresa podrán solicitarla en los centros comunales, la Intendencia o las redes de cobranza. Para hacerlo deberán contar con el número de padrón y la cuenta corriente correspondiente.

La IM argumentó que el cambio busca reducir el uso de papel y simplificar la distribución. Según información de los agentes de cobranza citada por la comuna, solo alrededor del 30% de las facturas emitidas son utilizadas para efectuar el pago.

“Nosotros imprimimos mucha cantidad de facturas, mucho papel que anda circulando en la ciudad”, dijo Tabárez.

La Intendencia prevé extender durante 2027 la eliminación del envío de facturas en papel a la tarifa de saneamiento y los tributos domiciliarios.