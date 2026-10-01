BPS habilitó la renovación anticipada de préstamos para jubilados y pensionistas: quiénes pueden acceder

El Banco de Previsión Social ( BPS ) habilitó desde este jueves 1° de octubre la renovación anticipada de préstamos para jubilados y pensionistas , una posibilidad que estará disponible hasta el próximo 31 de octubre de 2026 .

La medida permite solicitar un nuevo préstamo sin necesidad de haber terminado de pagar el anterior, aunque existen determinados requisitos para acceder.

Podrán hacerlo los jubilados y pensionistas que hayan pagado como mínimo la primera cuota del préstamo que tienen vigente .

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La operación supone la cancelación del préstamo anterior y la generación de uno nuevo. El saldo que todavía quede pendiente se incorporará al nuevo préstamo , tomando en cuenta las condiciones acordadas para la nueva operación. La renovación anticipada podrá realizarse una sola vez al año .

Cómo realizar el trámite

El BPS estableció que la renovación anticipada se realizará exclusivamente por internet, mediante el servicio "Gestionar mis préstamos", disponible en la página web del organismo.

La opción estará habilitada únicamente para aquellas personas que actualmente están habilitadas para solicitar préstamos a través de ese canal.

Además, existe otro requisito: para hacer la gestión deberán haber transcurrido al menos siete días desde la creación del Usuario personal BPS o desde el último reseteo de la contraseña.

La posibilidad de realizar la renovación anticipada estará vigente únicamente entre el 1° y el 31 de octubre. Según informó el organismo, la medida forma parte de un conjunto de acciones destinadas a mejorar las condiciones de financiamiento y facilitar el acceso al crédito para jubilados y pensionistas que necesiten solicitar un préstamo.