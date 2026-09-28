BPS y DGI: fechas claves de octubre, aumento diferencial de jubilaciones y vencimiento para el IVA mínimo

El Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI) actualizaron sus calendarios oficiales con las fechas de cobro de pasividades para octubre de 2026 , nuevos aumentos adicionales para jubilados y prórrogas impositivas de emergencia para sectores específicos.

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El Banco de Previsión Social (BPS) definió el cronograma de pagos correspondiente a las prestaciones de setiembre, que se harán efectivas en los primeros días de octubre de 2026. Los beneficiarios deben presentar cédula de identidad vigente, mientras que los apoderados, tutores o curadores tienen que exhibir el último recibo o una fotocopia del documento del titular.

Las modalidades y plazos de cobro se organizan de la siguiente manera:

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El organismo previsional también detalló las condiciones del aumento diferencial y adicional del 2,5 % para jubilaciones y pensiones mínimas, establecido sobre la base de $ 21.353,90 (equivalente a 3,111 BPC).

Este ajuste beneficia a un universo de aproximadamente 120.000 personas bajo las siguientes condiciones:

Monto de referencia: Se aplica un adicional para quienes perciben pasividades mínimas.

Se aplica un adicional para quienes perciben pasividades mínimas. Franja de ingresos: Las personas con ingresos totales (BPS más AFAP) ubicados entre 3,05 BPC y 3,1889 BPC reciben el complemento necesario para alcanzar un piso de $ 21.888,61.

Las personas con ingresos totales (BPS más AFAP) ubicados entre 3,05 BPC y 3,1889 BPC reciben el complemento necesario para alcanzar un piso de $ 21.888,61. Exclusiones: Quedan exceptuados de este incremento quienes, al sumar la renta de la AFAP a su pasividad del BPS, superen el tope de $ 21.888,61.

Prórroga de aportes rurales por emergencia

En respuesta a la emergencia granjera decretada por el Poder Ejecutivo, el BPS oficializó una prórroga para el pago de las obligaciones tributarias del segundo cuatrimestre de 2026. Esta medida de alivio financiero beneficia a los productores de departamentos gravemente afectados.

Las condiciones de la prórroga establecen:

Departamentos comprendidos: Productores con explotaciones agropecuarias en Salto, Artigas, Cerro Largo, Paysandú y Treinta y Tres.

Productores con explotaciones agropecuarias en Salto, Artigas, Cerro Largo, Paysandú y Treinta y Tres. Nuevo plazo de pago: Las contribuciones especiales de seguridad social y el IRPF rural de este período se podrán abonar, sin multas ni recargos, hasta el 30 de noviembre de 2026.

Las contribuciones especiales de seguridad social y el IRPF rural de este período se podrán abonar, sin multas ni recargos, hasta el 30 de noviembre de 2026. Sin cambios en nóminas: La prórroga no modifica las fechas límite para la presentación de las nóminas rurales ni los vencimientos de las cuotas de convenios vigentes.

Vencimientos de la DGI para el IVA mínimo

Por su parte, la Dirección General Impositiva (DGI) recordó las fechas de vencimiento para los contribuyentes del IVA mínimo (pequeños contribuyentes) correspondientes a las obligaciones del mes de setiembre de 2026.

El cronograma fiscal dispone:

Vencimiento de setiembre: El pago de la obligación correspondiente al mes de setiembre debe realizarse el 20 de octubre de 2026.

El pago de la obligación correspondiente al mes de setiembre debe realizarse el 20 de octubre de 2026. Medios de pago habilitados: El trámite se puede efectuar de manera electrónica a través de Internet o presencialmente en las redes de cobranza autorizadas.

El paso a paso para consultar tu fecha de cobro

Si querés verificar el día exacto y el lugar donde te corresponde cobrar tu prestación, podés hacerlo de forma rápida a través de la plataforma digital del BPS.

Seguí estos pasos desde tu computadora o celular:

Ingresá al portal oficial del BPS y buscá el servicio en línea "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".

Escribí tu número de cédula de identidad sin puntos ni guiones.

Completá el código de seguridad de la imagen que aparece en la pantalla.

Tocá el botón de búsqueda para obtener de inmediato el detalle de tu pago.

Si todavía no tenés un Usuario Personal BPS, podés solicitarlo de forma presencial presentando tu cédula, correo electrónico y número de celular en cualquier local de cobranza descentralizada al momento de retirar tu dinero.