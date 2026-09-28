Los goles de la selección uruguaya de Diego Forlán ante Corea del Sur; mirá a Darwin Nuñez, Varela y De Arrascaeta, y el resumen del partido

El seleccionador interino Diego Forlán registró su primer triunfo al frente del equipo absoluto de Uruguay , con una goleada 4-1 en su visita a Corea del Sur, este lunes en el segundo amistoso de la gira asiática de la Celeste.

Cuatro días después de la derrota 3-1 en el descuento final en Japón, el equipo uruguayo se desquitó con un partido muy sólido, en el que Darwin Núñez (13'), Giorgian de Arrascaeta (27') y un tanto en contra de Kim Min-jae (43'), tras jugada de Guillermo Varela, sentenciaron ya antes del descanso.

En la segunda parte, Darwin Núñez (62') selló su doblete poniendo de cabeza el cuarto de los suyos, mientras que una de las estrellas surcoreanas, Lee Kang-in, firmó el tanto del honor local en el 80'.

La mala noticia del partido para Uruguay fue, sin embargo, el cambio por lesión de Giorgian De Arrascaeta en el 77', después de dañarse aparentemente en la muñeca izquierda.

La lesión de Giorgian De Arrascaeta que "pintaba fea", el punto negativo de la goleada 4-1 de la selección uruguaya ante Corea del Sur

El uno por uno de Uruguay en el 4-1 ante Corea del Sur: Fiermarín mostró sus credenciales para el arco, Darwin volvió al gol y De Arrascaeta le dio juego al equipo de Forlán

A pesar de ese percance, Uruguay pudo plasmar esta vez en el resultado los detalles esperanzadores que mostró en el anterior partido ante los nipones y Forlán, en su segundo partido como DT interino, suma así argumentos para convencer como seleccionador del equipo, antes de que en marzo se tome la decisión definitiva.

Efecto Flamengo

De Arrascaeta, ausente en el partido de Japón tras ser de los últimos en incorporarse a la concentración desde el Flamengo brasileño, fue decisivo para esta reacción antes de su lesión.

Suya fue la asistencia de lujo, entre varios rivales, para el primer tanto de Darwin (13'), que recibió en posición muy favorable en el área para romper así su larga sequía de más de dos años sin anotar con la camiseta del equipo nacional, desde que marcó ante Bolivia a finales de junio de 2024, en la Copa América.

Diego Forlán en la victoria de Uruguay ante Corea del Sur

Luego el propio De Arrascaeta consiguió el gol, en el 26', recibiendo un pase de Maxi Araujo para enviar un tiro desde fuera del área, ajustado al palo.

De Arrascaeta fue una de las cuatro novedades de Forlán en el once para este partido.

El elegido mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, ahora reconvertido a entrenador, había decidido también modificar sus laterales, dando entrada a Guillermo Varela y Joaquín Piquerez, e hizo un relevo en el arco, con Cristopher Fiermarin en vez de Santiago Mele.

El cambio de caras supuso un efecto automático, ya que además del aporte clave de De Arrascaeta en ataque, el tercer gol cerca del descanso tuvo protagonismo de otro jugador del Flamengo, Guillermo Varela, cuyo tiro fue desviado en el último momento por el defensa local Kim Min-jae, que anotó en contra.

Uruguay goleó 4-1 a Corea del Sur

Varela fue luego, en el 62', el que colgó el balón que Darwin Núñez convirtiera el cuarto de su equipo.

Última parada: India

La selección uruguaya fue claramente superior en este pulso entre dos de los equipos que decepcionaron en el Mundial de Norteamérica, con sendas eliminaciones en la fase de grupos.

Uruguay carga así las baterías de confianza antes de su último compromiso de la gira asiática, que disputará el martes de la próxima semana en Calcuta contra India, una selección que es apenas 138ª en el ranking FIFA.

Corea del Sur, que venía de derrotar 3-0 a Ecuador en su amistoso del jueves, dio una pobre imagen en esta ocasión y su seleccionador español Robert Moreno se verá obligado a ajustes antes de su siguiente amistoso, el viernes contra otra selección sudamericana, Venezuela.

AFP