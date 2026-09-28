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La lesión de Giorgian De Arrascaeta que "pintaba fea", el punto negativo de la goleada 4-1 de la selección uruguaya ante Corea del Sur

En el minuto 74, el 10 celeste resbaló solo en un costa de la cancha y al caer apoyó mal su mano

28 de septiembre de 2026 10:51 hs
Así se fue Giorgian De Arrascateta tras su lesión

Así se fue Giorgian De Arrascateta tras su lesión

Foto: EFE
La lesión de Giorgian De Arrascaeta&nbsp;

La lesión de Giorgian De Arrascaeta 

En el minuto 74, el 10 celeste resbaló solo en un costa de la cancha y al caer apoyó mal su mano, lo que le generó un dolor que hizo sentir de inmediato al quedar tendido en el césped.

Inmediatamente la sanidad uruguaya ingresó a atenderlo y se pido el cambio, por lo que luego ingresó por él Rodrigo Zalazar.

De Arrascaeta se fue caminando por alrededor de la cancha hasta llegar al banco de suplentes de Uruguay, acompañado por dos de los médicos de Uruguay.

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La lesión de Giorgian De Arrascaeta

La lesión de Giorgian De Arrascaeta

Por el momento, desde la selección uruguaya no se dieron a conocer detalles de su lesión.

“No tenemos mucha idea. En la cancha se le inflamó enseguida, ojalá que no sea nada pero pintaba fea”, dijo Mathías Olivera tras el partido a AUF TV al ser consultado por si sabían algo de la lesión.

Gran partido de Giorgian De Arrascaeta

El talentoso volante realizó un gran partido ante Corea del Sur al comenzar como titular junto a Darwin Núñez.

El jugador de Flamengo dio la asistencia para el primer gol de Darwin Núñez.

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Luego, fue el encargado del gol de 2-0 en una jugada que comenzó él con un pase profundo y que llegó para definir de gran forma con un brillante remate desde afuera del área.

En el segundo tiempo siguió mostrando su talento y tuvo buenos pases profundos para Guillermo Varela.

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