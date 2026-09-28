La lesión de Giorgian De Arrascaeta que "pintaba fea", el punto negativo de la goleada 4-1 de la selección uruguaya ante Corea del Sur

Giorgian De Arrascaeta , que fue una de las figuras de la selección uruguaya de Diego Forlán en la goleada 4-1 ante Corea del Sur este lunes en Seúl, no pudo finalizar el partido en cancha al sufrir una lesión en la muñeca izquierda de su mano.

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En el minuto 74, el 10 celeste resbaló solo en un costa de la cancha y al caer apoyó mal su mano, lo que le generó un dolor que hizo sentir de inmediato al quedar tendido en el césped.

Inmediatamente la sanidad uruguaya ingresó a atenderlo y se pido el cambio, por lo que luego ingresó por él Rodrigo Zalazar.

Dura lesión de Giorgian de Arrascaeta El número 10 de la selección Uruguaya se retiró lesionado luego de esta caída sobre su brazo. Posible lesión osea para el futbolista de Flamengo pic.twitter.com/2EtDan37aw

De Arrascaeta se fue caminando por alrededor de la cancha hasta llegar al banco de suplentes de Uruguay, acompañado por dos de los médicos de Uruguay.

El uno por uno de Uruguay en el 4-1 ante Corea del Sur: Fiermarín mostró sus credenciales para el arco, Darwin volvió al gol y De Arrascaeta le dio juego al equipo de Forlán

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La lesión de Giorgian De Arrascaeta

Por el momento, desde la selección uruguaya no se dieron a conocer detalles de su lesión.

“No tenemos mucha idea. En la cancha se le inflamó enseguida, ojalá que no sea nada pero pintaba fea”, dijo Mathías Olivera tras el partido a AUF TV al ser consultado por si sabían algo de la lesión.

Gran partido de Giorgian De Arrascaeta

El talentoso volante realizó un gran partido ante Corea del Sur al comenzar como titular junto a Darwin Núñez.

El jugador de Flamengo dio la asistencia para el primer gol de Darwin Núñez.

Uruguay goleó 4-1 a Corea del Sur

Luego, fue el encargado del gol de 2-0 en una jugada que comenzó él con un pase profundo y que llegó para definir de gran forma con un brillante remate desde afuera del área.

En el segundo tiempo siguió mostrando su talento y tuvo buenos pases profundos para Guillermo Varela.