Peñarol habilitó a Germán Pezzella a jugar con la selección argentina luego de que Lionel Messi lo invitara a su despedida en nueve días

Peñarol otorgó la autorización para que Germán Pezzella se sume a la selección argentina con miras a un compromiso cargado de emotividad: la despedida definitiva de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El astro rosarino invitó personalmente al defensor aurinegro para estar presente en su último encuentro internacional, programado para el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental de Núñez, en el marco de la fecha FIFA de setiembre-octubre.

La novedad sobre la presencia del zaguero llega inmediatamente después de una jornada accidentada en el ámbito local.

Este sábado, en la victoria agónica de Peñarol por 2-1 frente a Boston River por la octava fecha del Torneo Clausura en el Estadio Centenario, Pezzella sufrió un fuerte golpe en el rostro que le impidió salir a disputar el segundo tiempo.

Germán Pezzella está en duda para jugar el miércoles a la noche con Peñarol ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario por el partido postergado de la primera fecha del Torneo Clausura. Se trata de un partido crucial para ambas tablas, la de este certamen y la Tabla Anual.

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Pese a la lesión que forzó su sustitución en el entretiempo, la actuación del argentino fue determinante en el desarrollo del encuentro.

Antes de ser retirado del campo, Pezzella asistió a Lucas Ferreira para marcar el 1-0 parcial a favor del conjunto mirasol, encaminando un triunfo clave para el equipo en la recta final del torneo.

Tras evaluar la gravedad del traumatismo facial sufrido en el Centenario, el presidente Ignacio Ruglio y el cuerpo médico de Peñarol -según informó una fuente a Referí- dieron el visto bueno para que el futbolista viaje y participe de este hito histórico junto a Lionel Messi, el capitán argentino, en Buenos Aires.