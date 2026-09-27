Jorge Barrera no será candidato a la presidencia de Peñarol y acompañará a Juan Pedro Damiani: en caso de que este gane las elecciones, volverá a la AUF

Las piezas de cara a las elecciones de Peñarol del próximo mes de diciembre comenzaron a acomodarse en el tablero político mirasol. Este domingo por la mañana, Juan Pedro Damiani reafirmó oficialmente que se presentará como candidato a la presidencia del club. A su vez, ratificó el rol clave que ocupará Jorge Barrera dentro de su proyecto, descartando una eventual postulación de este al máximo cargo institucional.
Según detalló el propio Damiani este domingo en el programa Punto Penal de canal 10, Barrera no encabezará ninguna lista para presidir la entidad aurinegra, sino que acompañará su candidatura. En caso de obtener la victoria en las urnas frente al oficialismo y a las demás corrientes opositoras, la intención de la agrupación es que el expresidente carbonero retorne a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para integrarse formalmente como miembro del Consejo Ejecutivo.
Barrera ya había confirmado que no sería candidato a la presidencia de Peñarol
Jorge Barrera ya había confiado a Referí hace un mes y medio, el 14 de agosto, que no sería candidato a la presidencia de Peñarol.
Esta confirmación se alinea de manera definitiva con la postura que el propio Barrera ya había adelantado tiempo atrás. En aquella ocasión despejó los rumores que lo posicionaban en la carrera electoral.
Con la postulación confirmada de Juan Pedro Damiani y el respaldo estratégico de Barrera orientado a fortalecer la presencia de Peñarol en el ámbito político de la AUF, la oposición se reorganiza con fuerza para disputarle la conducción del club al actual titular, Ignacio Ruglio, quien en pocos días confirmará su candidatura por tercera vez a la presidencia.