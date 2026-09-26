Justin Ellis, el joven al que Diego Forlán quiso convencer para jugar con Uruguay, debutó en la selección de Estados Unidos con un gol

La selección de Estados Unidos venció 4-1 a Perú este sábado por la tarde en Orlando, con uno de sus goles anotados por el debutante Justin Ellis , el joven de 19 años que tiene nacionalidad uruguaya por su madre al que Diego Forlán viajó para convencer de jugar con la selección uruguaya .

Ellis salió a la cancha como titular y fue el encargado de abrir el marcador a los 3 minutos del partido , tras cabecear un centro de tiro libre enviado por Giovanni Reyna.

Gianluca Lapadula lo empató para Perú a los 15 , pero en el segundo tiempo Estados Unidos destrabó el encuentro con un polémico penal que Malik Tillman convirtió en gol a los 66. Seis minutos después Julian Hall amplió la ventaja y en la hora Sebastian Berhalter convirtió el marcador en goleada.

Menos de un mes atrás, Forlán viajó a Orlando para conocer a Ellis y le manifestó su interés por incorporarlo a la selección sub 20 que jugará el Sudamericano de enero-febrero próximo, clasificatorio para el Mundial.

Mala noticia para Diego Forlán y la selección uruguaya: el joven promesa que fue a visitar a Orlando fue convocado por Estados Unidos

Quién es Justin Ellis, goleador nacido en Estados Unidos, de madre uruguaya, que Diego Forlán quiere para la selección y que Pochettino ya convocó

El scouting de la AUF lo tenía visto hace años, y el DT quiso convencerlo de entrar en la órbita de la celeste. Sin embargo, pocos días después el entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, redobló la apuesta y lo convocó para la selección mayor de ese país.

Las esperanzas no están perdidas para la celeste, al menos por ahora. El reglamento de FIFA indica que un futbolista puede pedir un cambio de selección nacional si no jugó más de tres partidos con un combinado antes de los 21 años.

Tras su partido contra Perú, Estados Unidos enfrentará a Chile, México y Canadá. Si Ellis participa de los cuatro encuentros ya no podrá ser convocado por la selección uruguaya.