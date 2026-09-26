Daniel Carreño tras la victoria de Nacional ante Cerro Largo: "Lo importante es ganar", y las gestiones para que Francisco Calvo vuelva "un poquito antes"

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño , valoró la victoria 2-0 del tricolor contra Cerro Largo , elogió a Maximiliano Gómez y a Luciano Rodríguez, y adelantó que trabaja para que Francisco Calvo retorne al país "un poquito antes" de su viaje con la selección de Costa Rica.

"La verdad que sentimos un poco el partido de los primeros minutos, la cancha, el viento, la verdad que extrañamos, no nos pudimos parar bien . Ellos dominaron en la mitad de la cancha, coparon mejor la mitad de la cancha que nosotros, pero no pasamos gran zozobra, tuvieron alguna ocasión de gol no tan clara, y así y todo nosotros tuvimos la chance de convertir", declaró en primer lugar el DT del bolso tras el partido de este sábado.

Tras ello, Carreño valoró que en los primeros diez minutos del segundo tiempo el equipo entendió mejor "la cancha" y se plantó en campo rival, hasta el ingreso clave de Maximiliano Gómez. "Maxi entiende todo, entiende la cancha, entiende el viento, entiende qué es lo que necesita el equipo y bueno, el equipo fue otro", remarcó el técnico, que luego reiteró que el delantero "entiende qué es lo que necesita el partido, aguantar la pelota, pararla, combinar, y eso es muy importante, un jugador de esta categoría que ayude".

Por otra parte, el DT reconoció que aunque "lo importante es ganar, el cómo no interesa tanto", como técnico se debería "criticar un poco y tratar de mejorar". "Si el equipo no consigue juego el responsable soy yo , así que voy a intentar trabajar. Va a ser la primera vez que tenemos 10 días entre partido y partido , vamos a tener oportunidad de trabajar un poco más", agregó.

Además, valoró el hecho de jugar en el interior: "Yo soy de la ciudad, como dice la canción. Soy montevideano, pero la mitad de mi vida la tengo en el campo y la otra mitad en Rocha, así que yo conozco bien el interior, jugué mucho tiempo en el fútbol del interior. A mí me gusta, me gusta compartir con la gente, venir, jugar en estos estadios, la verdad que nos sentimos muy bien".

También habló de los jugadores zurdos con los que cuenta en el equipo. "Todos los partidos que Botta no ingresa de titular, después no encuentro el momento de ponerlo y me voy... capaz que Botta se va enojado, yo me voy el doble enojado que no le puedo encontrar lugar. Y a Alejandro Martínez en todos los minutos que le ha tocado participar son todos minutos de partidos chivos, bravos, que no hay lugar donde pueda desarrollar mejor su fútbol. A Agustín Dos Santos lo estoy viendo muy bien, y van a tener su oportunidad en cualquier momento", expresó.

El entrenador elogió el complejo deportivo que tiene Cerro Largo, y por último resaltó el encuentro de Luciano Rodríguez y Tomás Viera, la joven zaga titular de este sábado. "Luciano fue el mejor jugador de la cancha, y Tomás está más asentado, parece un jugador experiente", marcó Carreño, que en estos 10 días espera recuperar a Sebastián Coates y Agustín Rogel, y adelantó que conversa con el DT de Costa Rica, Fernando Batista, para que Calvo vuelva "un poquito antes" a Uruguay.