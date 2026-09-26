Diego Aguirre tras la nueva victoria de Peñarol: la "semana decisiva" del carbonero, la lesión de Leonel Jaime y la espera por Eduardo Darias para jugar con City Torque

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , valoró la victoria agónica del carbonero contra Boston River, con un gol en la hora de Abel Hernández, y habló sobre la situación de Leonel Jaime , que se retiró lesionado en el último minuto del encuentro.

"Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero era importante ganarlo. Es una semana decisiva esta , y encontramos el gol de forma agónica, que siempre tiene algo especial", expresó el DT carbonero en la conferencia de prensa realizada luego del encuentro.

Aguirre vio a un Peñarol con "altibajos", con "algún momento bueno" y otros en los que Boston River lo superó. "Fue un partido parejo. Nos ha costado ganar los partidos, hay que prepararse y sacarlos adelante , y seguir arriba en la Tabla Anual", agregó.

Al técnico le consultaron sobre cuánto valdrá el partido del próximo miércoles contra Montevideo City Torque, pero solo afirmó que "los tres puntos de hoy también valían mucho". "Hay que ir enfrentando a todos los rivales, está todo muy parejo. Fue un partido especial, quedan muchas finales por delante", explicó.

Así quedaron las tablas de posiciones en la octava fecha del Torneo Clausura: Peñarol mantiene la punta de la Anual y se acerca en el torneo

Peñarol 2-1 Boston River: Abel Hernández le dio victoria en la hora al carbonero, que sufrió la baja de Leonel Jaime

La lesión de Leonel Jaime y la posible vuelta de Eduardo Darias

Aguirre también fue consultado sobre el estado de Leonel Jaime, que luego de una falta de Facundo Muñoa a los 86 minutos debió retirarse del campo lesionado, y se lo vio llorando mientras era atendido por la sanidad en el banco de suplentes.

"Se golpeó en la última jugada, hay que esperar a mañana, es un golpe. No te puedo decir más nada", se limitó a contestar sobre su situación el DT.

Por otra parte, el entrenador marcó que "es probable" la vuelta de Eduardo Darias para jugar contra Torque, algo que analizarán en el entrenamiento del lunes.

Mauricio Lemos, que no estuvo convocado este sábado, según Aguirre "está bien". "Como tenemos muchos zagueros rotamos, andaba con un dolorcito en el tobillo", añadió.