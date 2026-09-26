Mujer fue apuñalada en el cuello y quedó internada en estado delicado en Artigas: se investiga como intento de femicidio

Una mujer de 34 años en Artigas fue herida de gravedad con un arma blanca en el cuello poco antes de las 06:00 de este sábado. El caso es investigado como intento de femicidio y las autoridades están en busca del presunto agresor, un hombre de 42 años.

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Esta persona mantenía una relación sentimental con la víctima, según informó en primera instancia Subrayado de Canal 10. El hombre escapó de la escena del crimen en su moto, indicaron testigos a la Policía norteña.

Las autoridades fueron de urgencia por la madrugada hasta la casa en cuestión, ubicada en el barrio Progreso de esta ciudad. En este lugar encontraron a la víctima herida y la trasladaron rápidamente al hospital local. Allí, los médicos confirmaron que tenía heridas en el cuello y cara, por lo que debió ser operada. Ahora permanece en CTI en estado delicado.

Los primeros relevos y declaraciones de testigos apuntaron hacia la pareja de la víctima como agresor, también indicaron que escapó en motocicleta. La Dirección de Investigaciones está buscando activamente al presunto autor, que está identificado.