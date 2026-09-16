Imputaron por intento de femicidio al joven que apuñaló a una compañera en Facultad de Medicina: deberá cumplir 180 días de prisión preventiva

La Justicia imputó por un delito de femicidio en grado de tentativa al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de generación en la Facultad de Medicina y dispuso como medida cautelar 180 días de prisión preventiva , informó el fiscal del caso, Luis Pacheco .

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Durante los primeros 30 días , el joven permanecerá en el Hospital Vilardebó por recomendación de los peritos psiquiatras forenses. Una vez cumplido ese período, está previsto que sea trasladado a un establecimiento penitenciario.

La audiencia de formalización se realizó este miércoles, luego de que una pericia psiquiátrica determinara que el joven es imputable .

Policía detuvo al agresor de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina; este martes declara en Fiscalía

Pericia psiquiátrica determinó que es imputable el joven de 19 años que atacó a una compañera en Facultad de Medicina

“En principio es capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos, aunque presenta algunas dificultades que seguramente ameritarán alguna pericia ampliatoria”, explicó Pacheco en rueda de prensa.

Por qué Fiscalía lo imputó por intento de femicidio

Pacheco explicó que la formalización implica el inicio de un proceso penal contra el joven y detalló los elementos que llevaron a Fiscalía a atribuirle un delito de femicidio en grado de tentativa.

Según el fiscal, la tentativa de homicidio se desprende de “las características del hecho, del arma empleada, del número de puñaladas recibidas por la víctima, de las zonas vitales del cuerpo a las que fueran dirigidas”.

Esos elementos, sostuvo, permiten concluir en esta etapa de la investigación que existió “una intención de dar muerte”.

Pacheco explicó además por qué Fiscalía entiende que el caso debe investigarse específicamente como una tentativa de femicidio.

“Ustedes saben que el femicidio es un agravante muy especial del delito de homicidio. Se configura cuando se dan móviles de odio, desprecio o menosprecio y cuando la víctima es una mujer”, señaló.

De acuerdo con el fiscal, esos elementos aparecen en las evidencias reunidas hasta el momento.

“Todos estos sentimientos, de acuerdo a las evidencias reunidas por la Fiscalía, están presentes en este caso, de manera que ese fue el delito imputado”, afirmó.

Prisión preventiva por 180 días

La Justicia dispuso para el imputado 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Pacheco remarcó que la medida cautelar no constituye la pena definitiva que eventualmente pueda recaer sobre el joven.

“Esto no es la pena final a recaer, es simplemente una medida cautelar, la pena definitiva va a venir obviamente cuando se cumplan las etapas del proceso”, explicó.

Por recomendación expresa de los peritos psiquiatras forenses, los primeros 30 días de la prisión preventiva se cumplirán en el Hospital Vilardebó. Después de ese período, según lo dispuesto por la Justicia, podrá ser trasladado a un centro penitenciario.

Consultado sobre la eventual pena, Pacheco indicó que el femicidio tiene un mínimo de 15 años de penitenciaría, pero recordó que en este caso se atribuyó el delito en grado de tentativa.

“El delito de femicidio tiene una pena mínima de 15 años de penitenciaría y si estamos hablando de una figura en grado de tentativa se pena con la tercera parte, digamos que estamos hablando de un mínimo de cinco años”, explicó.

El ataque en la Facultad de Medicina

El episodio ocurrió el 1° de setiembre, después de una clase en la Facultad de Medicina, cuando el joven atacó con un cuchillo a una compañera de generación.

La víctima sufrió heridas en el rostro y el abdomen y fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció estable y fuera de peligro.

El joven permaneció posteriormente internado en una clínica de salud mental privada. Este lunes fue detenido por la Policía y quedó a disposición de Fiscalía.

La evaluación psiquiátrica realizada antes de la audiencia concluyó que es imputable, aunque Pacheco señaló que podrían realizarse nuevas pericias para profundizar sobre algunas dificultades detectadas por los especialistas.

Udelar abrió un sumario que podría terminar con la pérdida de su calidad de estudiante

En paralelo con el proceso penal, la Universidad de la República (Udelar) inició una investigación administrativa por lo ocurrido.

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, explicó este martes que existe “un sumario administrativo” contra el estudiante.

Cancela señaló que el procedimiento supone realizar una investigación interna y recibir las declaraciones de las personas involucradas, al tiempo que deben respetarse las garantías del joven. “Más allá de que es un hecho patente, las personas tienen derecho a su defensa”, sostuvo.

Una vez terminado el sumario, la Universidad deberá resolver qué medidas adopta. “Al final del sumario se toma una decisión que puede ser muy variada, pero podría llegar a la pérdida de calidad de estudiante”, explicó Cancela.

La Facultad de Medicina ya había dispuesto que el joven no pueda participar de ninguna actividad académica mientras avanza el procedimiento, una restricción que comprende tanto las instancias presenciales como las virtuales.