Una mujer de 48 años fue asesinada a puñaladas en su casa de Rocha: su pareja fue imputada y enviada a prisión

Una mujer de 48 años fue asesinada este sábado en la madrugada en su casa de Rocha, informó la Jefatura de Policía de Rocha.

El crimen tuvo lugar en una vivienda ubicada en Avenida Julio J. Martínez. Personal policial que concurrió al lugar ubicó, en el piso de la cocina, a la víctima de 48 años, que contaba con antecedentes penales, sin signos vitales. Minutos después se hizo presente una ambulancia con personal médico, que constató el fallecimiento.

Poco después, la Policía procedió a la detención del presunto autor del hecho: un hombre de 56 años, pareja de la víctima, quien habría utilizado un arma blanca.

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La fiscal a cargo del caso fue enterada de lo sucedido y dispuso una serie de medidas: el relevamiento del lugar por parte de Policía Científica, mantener la situación del indagado, el relevamiento de cámaras de seguridad y testigos.

El detenido fue conducido a la sede policial y la Policía investiga el hecho como un posible femicidio. Según informó el canal Subrayado, no había antecedentes de violencia de género entre la pareja.

Posteriormente, la Justicia Letrada de 2do. Turno de Rocha dispuso la formalización del hombre de 56 años detenido, por la presunta comisión de un delito de homicidio. El juzgado le impuso 180 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación del caso.