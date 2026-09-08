La brutal falta del hijo de Mark Van Bommel que provocó una lesión pulmonar: "Es un intento de asesinato"; mirá el video

El clásico del fútbol holandés entre Ajax y PSV Eindhoven quedó envuelto en un grave escándalo luego de una durísima infracción protagonizada por Ruben Van Bommel, atacante del segundo e hijo del exfutbolista de Barcelona y de la selección de Holanda, Mark Van Bommel. La desmedida acción terminó con el joven defensor rival Aaron Bouwman, de 19 años, hospitalizado y con un diagnóstico preocupante.

En los minutos finales del compromiso disputado en el Johan Cruyff Arena que ganó PSV Eindhoven 3-1 de visita, Van Bommel ingresó a disputar un balón aéreo con una fuerza e inercia desproporcionadas, arrollando sin atenuantes al zaguero de su clásico rival.

Bouwman debió abandonar el campo de juego en camilla de inmediato y el parte médico oficial confirmó contusiones severas en el esternón y en un pulmón, dejándolo fuera de competencia durante todo el mes.

Para indignación del entorno de Ajax y de los analistas deportivos, el árbitro del encuentro solo sancionó la jugada con tarjeta amarilla, mientras que el VAR desestimó intervenir para decretar la expulsión.

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La omisión desató una catarata de críticas en la televisión local, donde el comentarista Hugo Borst de ESPN llegó a calificar el choque como "un intento de asesinato", comparando el estilo agresivo de Ruben con la dureza histórica que caracterizó a su padre.

Según reportan medios holandeses, Ruben Van Bommel estaba decidido a vengarse contra Ajax, debido a que en la temporada pasada, frente a este mismo equipo, había sufrido una lesión que lo apartó de las canchas durante ocho meses.

A pesar de que el delantero acudió al vestuario local para disculparse personalmente con Bouwman y mostrarse afectado, el debate sobre el arbitraje y la violencia en el campo ya cruzó las fronteras europeas.