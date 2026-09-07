Última defensa de Peñarol tras los graves episodios de violencia en el clásico: el club, expuesto a la quita de un punto y al cierre del Campeón del Siglo

Los ecos de los graves episodios de violencia que se registraron al finalizar el clásico del Torneo Clausura , que el domingo 30 de agosto jugaron en el Campeón del Siglo y en el que Nacional ganó 1-0 , no se apagan todavía y Peñarol realiza este lunes de noche en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) su última defensa frente a la Comisión Disciplinaria .

En el partido de la cuarta fecha del Clausura, hubo enfrentamientos dentro del estadio entre hinchas aurinegros y la Policía, durante 15 minutos que fueron denunciados por el área de seguridad de la AUF y que, además, está en la órbita de la Justicia ordinaria.

En la justicia deportiva el caso está en el tribunal de primera instancia, que recibió la denuncia hace una semana y este lunes recibe a los representantes de Peñarol para escuchar su defensa.

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El informe del área de seguridad de la AUF tiene 27 páginas y contiene decenas de fotografías y videos que documentan con detalles lo que ocurrió desde el mediodía, tres horas y media antes del inicio del partido, hasta minutos después de finalizado el clásico.

Ahora bien, con toda la información en la mesa, la comisión disciplinaria deberá resolver de acuerdo a las sanciones que le pueden aplicar al club, establecidos en el artículo 14 del código disciplinario:

Peñarol llega a esta instancia con una larga lista de antecedentes en la que solo fue sancionado con multas.

En este escenario y con la gravedad de los hechos, según pudo conocer Referí, Peñarol podrá ser sancionado con el cierre de su estadio y la sanción a los hinchas que no podrán ingresar por una cantidad de partidos con un máximo de 5 encuentros de sanción y también está en la mesa la posibilidad de quita de puntos.

La quita de puntos se sanciona en dos artículos, el 5.9 y 5.10:

El 5.10, si no existen lesionados graves, no podrá ser aplicado, sin embargo, el 5.9 ingresa debido a que el tribunal puede entender que no respondieron a actitudes individuales sino colectivos, y Peñarol podrá ser castigado con un punto.

En caso de que a Peñarol lo sancionen con un punto o cierre de su estadio y jugar sin público, la decisión no será apelable.