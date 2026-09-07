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Última defensa de Peñarol tras los graves episodios de violencia en el clásico: el club, expuesto a la quita de un punto y al cierre del Campeón del Siglo

Al finalizar el partido los hinchas aurinegros se enfrentaron durante 15 minutos con la Policía dentro del Campeón del Siglo

7 de septiembre de 2026 19:35 hs
Hinchas de Peñarol exhibieron un ataúd con los colores de Nacional

Hinchas de Peñarol exhibieron un ataúd con los colores de Nacional

Foto: Gastón Britos/Focouy

Los ecos de los graves episodios de violencia que se registraron al finalizar el clásico del Torneo Clausura, que el domingo 30 de agosto jugaron en el Campeón del Siglo y en el que Nacional ganó 1-0, no se apagan todavía y Peñarol realiza este lunes de noche en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) su última defensa frente a la Comisión Disciplinaria.

En el partido de la cuarta fecha del Clausura, hubo enfrentamientos dentro del estadio entre hinchas aurinegros y la Policía, durante 15 minutos que fueron denunciados por el área de seguridad de la AUF y que, además, está en la órbita de la Justicia ordinaria.

En la justicia deportiva el caso está en el tribunal de primera instancia, que recibió la denuncia hace una semana y este lunes recibe a los representantes de Peñarol para escuchar su defensa.

El partido clásico se jugó exclusivamente con hinchas de Peñarol.

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El informe del área de seguridad de la AUF tiene 27 páginas y contiene decenas de fotografías y videos que documentan con detalles lo que ocurrió desde el mediodía, tres horas y media antes del inicio del partido, hasta minutos después de finalizado el clásico.

Ahora bien, con toda la información en la mesa, la comisión disciplinaria deberá resolver de acuerdo a las sanciones que le pueden aplicar al club, establecidos en el artículo 14 del código disciplinario:

Peñarol llega a esta instancia con una larga lista de antecedentes en la que solo fue sancionado con multas.

En este escenario y con la gravedad de los hechos, según pudo conocer Referí, Peñarol podrá ser sancionado con el cierre de su estadio y la sanción a los hinchas que no podrán ingresar por una cantidad de partidos con un máximo de 5 encuentros de sanción y también está en la mesa la posibilidad de quita de puntos.

La quita de puntos se sanciona en dos artículos, el 5.9 y 5.10:

El 5.10, si no existen lesionados graves, no podrá ser aplicado, sin embargo, el 5.9 ingresa debido a que el tribunal puede entender que no respondieron a actitudes individuales sino colectivos, y Peñarol podrá ser castigado con un punto.

En caso de que a Peñarol lo sancionen con un punto o cierre de su estadio y jugar sin público, la decisión no será apelable.

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