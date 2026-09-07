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MGAP anunció apoyo por más de US$ 4 millones para granjeros afectados por el temporal en Salto

El MGAP anunció en Salto apoyos por $ 178,5 millones para productores afectados por el temporal del 18 de julio

7 de septiembre de 2026 19:09 hs
MGAP: autoridades del ministerio este lunes en su presencia en Salto.

MGAP: autoridades del ministerio este lunes en su presencia en Salto.

Fotos: MGAP

Autoridades del ministerio estuvieron este lunes en Salto para presentar las medidas de apoyo destinadas a los productores afectados por el temporal del 18 de julio, informar sobre los montos y condiciones de acceso y coordinar su implementación en el territorio.

El temporal en Salto gener&oacute; da&ntilde;os totales o al menos parciales en cientos de sistemas productivos.

El temporal en Salto generó daños totales o al menos parciales en cientos de sistemas productivos.

Reuniones en el CECOED y en la CHN

El ministro Alfredo Fratti, el subsecretario Matías Carámbula y la directora de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA), Laura González, participaron en una reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), donde se coordinó la logística para la implementación de las medidas.

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Posteriormente, se informó desde el MGAP, en la Central Hortícola del Norte (CHN) mantuvieron un encuentro con productores para presentar los apoyos previstos, sus montos y las condiciones de acceso.

Apoyos del MGAP con montos no reembolsables

La Emergencia Granjera relacionada con el citado evento fue declarada el 21 de julio, tres días después de la turbonada que afectó principalmente a Salto y también a zonas puntuales de Paysandú, Cerro Largo y Artigas.

La asistencia se instrumentará en dos etapas, se anunció.

Se prevé un apoyo de base no reembolsable de hasta US$ 12.000 por productor, sin exigencia de contraprestación, y un apoyo complementario no reembolsable para quienes registraron daños superiores a ese monto, que podrá alcanzar un máximo de US$ 40.000 por productor.

El contexto

Desde inicios de esta administración (1° de marzo 2025 al 31 de agosto de 2026) la DIGEGRA ha tomado medidas ante situaciones de emergencia agropecuaria declarando tres emergencias granjeras y participando de una emergencia agropecuaria, todas atendidas con fondos del FFG, alcanzando a 1.089 productores y destinando el equivalente a más de US$ 6,2 millones, de acuerdo con el informe elaborado por la mencionada dirección del MGAP.

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