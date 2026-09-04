Medidas urgentes por caso de influenza aviar en Colonia: se declaró la emergencia sanitaria en todo el país

La existencia de un caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia , confirmada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), instauró un conjunto de medidas y recomendaciones urgentes .

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La resolución N° 202/026 de la DGSG declaró la emergencia sanitaria en todo el país por el hallazgo de Influenza Aviar H5 en la especie aviar de traspatio, en el departamento de Colonia, por lo cual quedaron restringidos todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

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La detección, se explicó desde el ministerio, se produjo a partir de la atención de una sospecha sanitaria ante la presencia de mortalidad en aves de diferentes especies.

Fuentes del MGAP expresaron a El Observador que esta vez, a diferencia de casos recientes, la detección es en aves de traspatio y no en aves silvestres, lo que incrementa la preocupación.

Si bien un test rápido realizado inicialmente había resultado negativo, se remitieron muestras al laboratorio oficial para completar el diagnóstico, cuyos análisis confirmaron la presencia del virus.

Los Servicios Ganaderos del ministerio, se añadió, trabajan en el predio y en la zona, aplicando las medidas sanitarias correspondientes y realizando la investigación epidemiológica para determinar el origen del evento y la existencia de posibles vínculos con otros establecimientos.

Desde el MGAP se aclaró que al momento no se han detectado casos en aves comerciales.

El consumo de carne de ave y huevos no representa riesgo para la salud humana.

El MGAP está coordinando con el Ministerio de Salud Pública (MSP) para el seguimiento de las personas que estuvieron expuestas a las aves del establecimiento afectado.

El antecedente

El virus de gripe aviar -influenza aviar H5- afectó a aves silvestres e incluso causó muertes en los primeros meses de 2026 en Uruguay, sin impactar en el sector avícola comercial, por lo cual el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entonces felicitó a los involucrados por la efectividad de las medidas de bioseguridad adoptadas, no obstante instó a "no bajar la guardia".

Medidas dispuestas por el MGAP

Interdicción del establecimiento afectado y restricción de movimientos.

Sacrificio sanitario y disposición segura de las aves expuestas.

Limpieza y desinfección del establecimiento y de los materiales potencialmente contaminados.

Investigación epidemiológica y rastreo de posibles ingresos, egresos y contactos ocurridos durante las semanas previas.

Refuerzo de la vigilancia sanitaria en la zona.

Intensificación de la vigilancia ante la aparición de mortalidad o sintomatología compatible.Asimismo, se recuerda la obligatoriedad de mantener las aves de traspatio y las aves pertenecientes a sistemas productivos Free Range en instalaciones cerradas y techadas, conforme a las medidas sanitarias vigentes.

Recomendaciones a la población

No manipular aves enfermas o muertas.

Evitar el contacto de aves domésticas con aves silvestres.

No trasladar aves enfermas o que hayan estado en contacto con aves con síntomas.

Notificar de inmediato a las autoridades competentes ante la presencia de aves enfermas, mortalidad inusual o hallazgos compatibles con la enfermedad.

Recomendaciones a productores y tenedores de aves

Restringir el ingreso de personas, vehículos y materiales a los establecimientos.

Reforzar la limpieza y desinfección de instalaciones, equipos, calzado y elementos utilizados para el manejo de las aves.

Evitar el contacto de las aves domésticas con aves silvestres.

Mantener protegidos el agua y los alimentos para evitar el acceso de aves silvestres.

Mantener actualizados los registros del establecimiento.

Notificar inmediatamente a la autoridad sanitaria cualquier síntoma nervioso, digestivo, respiratorio o muertes.

La detección y notificación temprana son fundamentales para contener la enfermedad y proteger la producción avícola nacional.

Cómo proceder si hay sospechas

En el caso de sospechas de casos de influenza aviar, por parte de productores y/o del resto de la población, hay que dar aviso inmediato a la Oficina de los Servicios Ganaderos Locales del MGAP más próxima, para que los técnicos oficiales concurran a atender la sospecha.

Otras vías son comunicarse al correo electrónico: [email protected] o llamar al celular 099 982 357.

Finalmente, desde el MGAP se informó que existe un monitoreo constante de la situación.