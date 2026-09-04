Hincha de Peñarol en la "lista negra" dijo que pese a eso entra al Campeón del Siglo, según declaró a la periodista argentina Sofi Martínez en el clásico ante Nacional; mirá el video

La cobertura del clásico Peñarol vs Nacional del pasado domingo en el Campeón del Siglo que hizo la periodista argentina Sofi Martínez sigue dando que hablar por sus contenidos, entre los que se ve a un hincha que dice que está en la “lista negra” pero a pesar de eso entra al estadio carbonero.

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En medio de las investigaciones que las autoridades y el club iniciaron por los incidentes que se registraron luego del partido y por la aparición de una pieza oculta con una pared falsa en la Tribuna Cataldi, el video de la comunicadora muestra otros detalles polémicos.

La cobertura que realizó la periodista, en el que muestra muchos hechos ocurridos en el clásico, ingresó en el informe que hizo el Área de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que fue elevado a la Dirección General de Violencia en el Deporte, que actuará en el caso.

Como informó Referí, en el reporte también se puede ver como algunos hinchas cargan petacas con whisky para intentar ingresarlas a la cancha, además de cómo se vivieron los incidentes desde el sector de la barra aurinegra donde algunos le pidieron a la periodista que no les filmara la cara mientras se las tapaban con remeras y transportaban banderas.

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El video también muestra a los hinchas entonando canciones de apología a la violencia que están prohibidas.

El hincha en la lista negra

En un momento del reporte, Sofi Martínez entrevista a un hincha quien le reconoce estar en la lista de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos por haber cometidos faltas.

“Ahora, lastimosamente estoy en la lista negra, por alcoholemia, me metieron en la lista negra”, expresa en la nota realizada en los estacionamientos afueras del Campeón del Siglo en la previa del clásico.

Ante la consulta de si no podía entrar al partido, dijo: “Sí, me hicieron alcoholemia y me dio positivo”.

Además, contó que ya había estado en la lista. “La primera tuve un altercado con un seguridad de Peñarol”.

“Después me sacaron de la lista negra, salí festejando a comer un asado porque me sacaron de la lista negra… Entro, alcoholemia, me estaban esperando”, comentó.

Martínez le preguntó si le dolía mucho no entrar a la cancha, a lo que le respondió: “No, ¿sabés lo que más me duele? Entrar como un ladrón a mi cancha”.

A lo que Martínez le comentó: “Lo bueno es que como un ladrón, pero entrás”. “Y…”, respondió el hincha.