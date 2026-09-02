Los entretelones del consejo directivo de Peñarol tras los incidentes del clásico: qué dijo la Comisión de Seguridad, por qué se pidió investigar dirigentes y el perfil del investigador

Peñarol tuvo el martes un intenso y largo consejo directivo, que duró unas cuatro horas, y en el cual estuvo sobre la mesa un tema muy caliente: los graves incidentes que barras del club protagonizaron con la Policía al final del clásico del pasado domingo donde Nacional ganó 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo.

Pero una vez finalizado el clásico, se produjo un incidente grave entre barras contra la Policía en un hecho agravado porque se encontró una pared falsa en una sala de la Tribuna Cataldi , donde se ubica la barra de Peñarol, en la cual se escondieron banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos.

El Ministerio del Interior publicó un video que muestra las distintas etapas que tuvo el enfrentamiento entre barras y policías.

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Grave denuncia de Evaristo González: dijo que, después del clásico, Ruglio mandó tirar abajo la falsa pared en el CDS y que les da entradas de favor a los hinchas de Peñarol

El martes se llevó a cabo el extenso consejo del que participaron el presidente Ignacio Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, el secretario general Jorge Nirenberg, Zelmar Dufrechou y Marcelo Solomita por el oficialismo.

Por la oposición estuvieron Evaristo González, Rodolfo Catino, Guillermo Varela, Fernando Jacobo y Daniel Tealdi en lugar de Santiago Sánchez.

Diez consejeros votaron a favor de realizar una investigación de los hechos contratando los servicios de un profesional que no pertenezca al club.

En esa investigación será analizada la conducta de funcionarios, empresas tercerizadas y también directivos.

El único que no votó fue Ignacio Ruglio, quien estuvo escasos minutos en el consejo porque estaba atendiendo una llamada internacional.

Según explicó a sus compañeros de directiva, negociaba con Gremio la venta de Nahuel Herrera.

Este miércoles, el empresario del jugador, Edgardo Lasalvia, negó un "acuerdo" con Gremio y dijo que el jugador -que se recupera de una fractura de quinto metatarsiano- quiere permanecer en Peñarol.

Ruglio no presentó en el consejo números ni detalles de una posible venta por Herrera.

Citación de la Comisión de Seguridad y consulta por medidas a aplicar

El martes, el encargado de la seguridad de Peñarol, Carlos Correa, concurrió al consejo acompañado de otros tres funcionarios del área.

Explicó que durante el partido todo transcurrió con normalidad y que solamente un pequeño grupo de la Tribuna Guelfi quiso saltar a la Tribuna Damiani, lo que generó un ligero incidente que fue solucionado por la seguridad privada de Peñarol.

Según la información que Correa llevó a la directiva, tras su intercambio con la barra, fue la Policía la que provocó el conflicto.

"Ahí no sabés a quién creerle porque hay antecedentes en que el lío lo inician los hinchas y otros donde la Policía es la que lo provoca", dijo a Referí uno de los consejeros presentes.

Sobre la falsa pared que los hinchas construyeron en una sala de la Tribuna Cataldi para guardar banderas y elementos prohibidos, se dijo que nadie sabe cuándo ni cómo la construyeron los hinchas.

Evaristo González dijo que fue al Campeón del Siglo para observar cómo se había realizado la obra. Según afirmó, la construcción no era reciente, ni siquiera de dos o tres meses de antigüedad, y también informó que Ruglio había dado la orden de tirarla abajo, pero lo hizo sobre una pieza que no era la construida por los hinchas sino en un baño para personas con discapacidad física.

"Los dirigentes no tenemos acceso a esa tribuna en la vida diaria del club, los días de partido el clima es muy espeso. Ahora, llegar al extremo de que los hinchas de Peñarol destruyan de la forma que destruyeron nuestra propia casa, eso no puede pasar jamás", expresó otro dirigente consultado.

Según explicó Ruglio en los breves minutos que participó del consejo, fue muy "raro" que la Policía haya custodiado esa pieza durante todo el partido y cinco minutos después de terminado el clásico se haya retirado de la zona. También dijo que el Ministerio del Interior tuvo acceso al estadio varios días antes, que realizó una inspección el jueves y otra el sábado y que con el grupo de perros, en caso de haber pirotecnia en la sala, debieron haberla detectado.

Los directivos le pidieron a Correa que elaborara un paquete de medidas para aplicar a los hinchas. El encargado de seguridad sugirió implementarlas de forma progresiva y no adoptar restricciones tajantes de manera inmediata.

Ignacio Ruglio: la razón por la cual se votó que sean investigados los dirigentes

Cuando los consejeros votaron, resolvieron incluir en el comunicado que los dirigentes también fueran investigados. La decisión apuntó particularmente al presidente Ruglio.

Cada vez que se han generado conflictos con los hinchas en su mandato, como las pintadas en Los Aromos contra los jugadores en mayo de 2022, o el serio incidente contra Colón de Santa Fe en la Copa Libertadores 2022, Ruglio siempre ha manifestado tener conocimiento directo del accionar de los hinchas y de los movimientos que estos pueden generar.

"Se votó por Ruglio y por si también surge una eventual responsabilidad de algún otro dirigente. Todo el oficialismo lo apoyó y uno de los que más estuvo de acuerdo fue el propio Zaindensztat", explicó uno de los dirigentes consultados.

El perfil de la persona que encabezará la investigación interna en Peñarol

Peñarol busca a un exintegrante de la Policía, con experiencia y capacidad de investigación y recursos de inteligencia para llevar adelante la investigación.

Cada agrupación política se encargará de sugerir nombres entre este miércoles y el jueves.

"Se encargará de entrevistar a la empresa de seguridad que Peñarol tiene contratada y al intendente del Campeón del Siglo, Gustavo Amor, entre otros funcionarios", explicaron.

Identificar a los responsables, según Peñarol, tarea del Ministerio del Interior

Peñarol puede atemperar su responsabilidad ante la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol si logra identificar directamente a los responsables de los desmanes y aporta sus nombres.

Sin embargo, en el club entienden que los dirigentes no tienen las herramientas para hacer esa tarea y que en caso de hacerlo quedan expuestos ante los barras.

"El Ministerio del Interior tiene una sala en el estadio que solo manejan ellos y a la cual no pueden ingresar civiles. También saben que de parte de Peñarol cuentan con todo el material del club, que son las mismas cámaras pero con diferentes ángulos. Ruglio dijo que si aporta el nombre de un barra, al otro día él o cualquier otro dirigente lo puede tener en la puerta de su casa. Es una situación compleja porque el dirigente queda expuesto en una situación así", dijo uno de los consejeros consultados.

"Además no tenemos las herramientas para individualizarlos como sí las tiene el Ministerio que con las cámaras ya lo puede identificar por el nombre", agregó.

Paralelamente a la investigación que realice Peñarol, Fiscalía ya tomó cartas en el asunto y, según se informó en el consejo, el barra que utilizó fuegos artificiales para lanzar contra la Guardia Republicana fue formalizado y sentenciado en proceso abreviado a siete meses de libertad vigilada. Además pasó a la lista de inhibidos para ingresar a los espectáculos deportivos.

En el consejo estuvieron dos de los tres delegados, Julio Trostchansky y Gustavo Guerra, quienes entienden que Peñarol puede recibir una sanción de tres partidos a puertas cerradas, además de una importante multa económica.

A Peñarol se le dio vista del expediente que se le instruyó el lunes y el club tiene tres días para presentar su defensa. La audiencia se celebrará el próximo lunes y la Comisión podrá tomarse 48 horas para dictar el fallo.

También cabe la posibilidad de que Peñarol sea sancionado con quita de un punto.