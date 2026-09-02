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Qué se sabe del asesinato del músico de Camilo Séptimo, su pareja embarazada y su hija de 3 años que conmociona a México

Las autoridades de México informaron de la detención de dos sospechosos por su presunta participación en el múltiple homicidio.

2 de septiembre de 2026 20:37 hs
Jonathan Meléndez era tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo.
Jonathan Meléndez era tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo. Getty Images
Camilo Séptimo tenía previsto presentarse en el norte de México.
Camilo Séptimo tenía previsto presentarse en el norte de México. Getty Images
Los dos detenidos fueron identificados como Diego Sebastián &quot;N&quot; y Gerardo &quot;N&quot;.
Los dos detenidos fueron identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N". SSPC

El brutal asesinato de cuatro personas en un exclusivo complejo residencial en las afueras de Ciudad de México conmociona al país y abre múltiples preguntas sobre los hechos.

El músico mexicano Jonathan Meléndez, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar fueron hallados atados y asesinados dentro de la vivienda del tecladista.

Los hechos ocurrieron este martes en Atizapán de Zaragoza, un municipio del Estado de México, en el área metropolitana de la capital del país.

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Otro hijo de la pareja, de 6 años, fue encontrado vivo y sin heridas en el lugar. La niña de 3 años, en cambio, recibió un disparo en la cabeza a corta distancia, según informaron las autoridades locales.

Las víctimas, incluido el perro de la familia, estaban atadas con cinta adhesiva. La pareja y su hija recibieron disparos en la cabeza y la empleada fue baleada por la espalda.

Meléndez, de 38 años, conocido como Honas, era compositor y tecladista de la banda de rock alternativo Camilo Séptimo, que tenía previsto presentarse a finales de este mes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez.

Erick Vázquez, Manuel Mendoza y Jonathan Meléndez, integrantes de Camilo Séptimo, se presentan durante un concierto en el Palacio de los Deportes el 25 de mayo de 2024 en Ciudad de México, México.
Getty Images
Camilo Séptimo tenía previsto presentarse en el norte de México.

Detenidos dos sospechosos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de dos sospechosos en una operación conjunta entre autoridades del Estado de México, Ciudad de México y el Gobierno de México que permitió dar con ellos en menos de 12 horas.

Según el funcionario, uno de ellos pertenecía al círculo cercano de Meléndez y presuntamente habría aprovechado esa relación de confianza para ingresar al departamento.

"Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio", indicó García Harfuch.

El secretario enfatizó que "ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada".

Imagen de los sospechosos Diego Sebastián
SSPC
Los dos detenidos fueron identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N".

Medios locales señalan que los vecinos de la familia reportaron haber oído gritos y disparos. Los cuerpos fueron encontrados en el apartamento, ubicado en la última planta del edificio, poco antes de la medianoche.

Los dos sospechosos serán puestos a disposición de la justicia, según informaron las autoridades.

Si bien el gobierno de Claudia Sheinbaum subraya como un gran logro la reducción estadística de los homidicios violentos en México, se siguen produciendo crímenes con varias víctimas como el del tecladista y su familia.

FUENTE: BBC

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