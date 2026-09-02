Daniel Caggiani: el Plan Más Barrio está "retomando el control de zonas feudalizadas" por la violencia

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Caggiani , consideró que el Plan Más Barrio (PMB) que desplegó el gobierno de Yamandú Orsi para combatir la violencia en algunas zonas conflictivas del país ya está dando resultados.

" Se está, por lo menos, retomando el control de zonas feudalizadas ", consideró el senador frenteamplista en entrevista con Todo un tema de El Observador streaming.

Consultado sobre si creía que ya estaban dándose los resultados, Caggiani dijo que "en cierto sentido" creía que sí, aunque reconoció que los cambios se van dando "de a poquito".

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"Este es un plan que se va a replicar en 19 departamentos, 25 intervenciones con más de US$ 250 millones. Creo que es importante. Creo que también es algo que sale un poco de la lógica de correr a la liebre de atrás ", sostuvo en relación al combate a la inseguridad.

El programa se lanzó a fines de abril en Cerro Norte y combina operativos de seguridad con políticas sociales y obras de infraestructura.

Respecto a Cerro Norte, Caggiani consideró que allí ya ha habido "un efecto interesante", por ejemplo en la escuela Ana Frank, que "ya ha cambiado significativamente".

"Es de las pocas escuelas que tenía cupos libres siendo de contexto (crítico)", dijo Caggiani. "Y ha cambiado la visión de los vecinos en cuanto a la posibilidad de mandar a sus gurises en la escuela. Todavía falta, va a haber una intervención urbanística importante. Pero es otra forma de encarar los problemas de seguridad y convivencia".

Acuerdo para designar fiscal de Corte

El senador del MPP se refirió también a la imposibilidad, hasta ahora, de designar a un fiscal titular de Corte. El cargo hoy es ocupado de forma interina por la fiscal Mónica Ferrero, quien está —según dijo Caggiani— "básicamente respaldada por algunos actores de la oposición".

"Estamos tratando de establecer algún mecanismo de diálogo con la oposición para un acuerdo más macro. Vamos a ver qué da eso. Estamos conversando", sostuvo Caggiani.

El legislador consideró que "no puede ser" que en Uruguay los partidos no se pongan de acuerdo "para nombrar a las principales responsabilidades".

"Al no tener una conducción clara también sufre institucionalmente (la Fiscalía) y, además, queda una Fiscalía casi politizada, porque si solamente la oposición es quien supuestamente la respalda...", apuntó.

Aunque aclaró que el presidente Orsi, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y él mismo le han transmitido el respaldo a su trayectoria.

"Trato de ser optimista. Hay un marco que se está conversando, no sobre esto en particular, sino en general. Cuando hay conversaciones, siempre puede haber voluntad. Hay que tratar de aportar ideas para que esto se solucione", dijo.