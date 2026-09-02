Copa AUF Uruguay: Central goleó 3-0 a Juventud en el primer triunfo de Antonio Pacheco, y Deportivo Maldonado venció 2-0 a Cerrito; juegan Liverpool vs Boston River

Central Español sorprendió y goleó claramente 3-0 a Juventud de Las Piedras en la tarde de este miércoles en el Parque Palermo por la Copa AUF Uruguay y así, Antonio Pacheco logró su primera victoria desde que se hizo cargo la semana pasada del club.

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Los palermitanos fueron claros dominadores del compromiso y se fueron ganando 1-0 al término del primer tiempo con un gol de Isaac Méndez.

En el complemento llegaron otros dos y Raúl Tarragona facturó por partida doble -a los 53 minutos y a los 61'- para sentenciar la goleada.

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Así formó Juventud de Las Piedras:

El 11 para esta tarde de Copa AUF pic.twitter.com/NpyVOvLD6I — Club Atlético Juventud (@JuventudUy) September 2, 2026

Deportivo Maldonado venció a Cerrito de visitante

En el otro encuentro disputado en la tarde temprano, Deportivo Maldonado cosechó una victoria frente a Cerrito por 2-0.

Los fernandinos jugaron como visitantes en el Parque Maracaná y se llevaron los tres puntos.

Gonzalo Larrazábal abrió la cuenta a los 80 minutos y cuando se terminaba el compromiso, a los 90+5' Santiago Cartagena convirtió el segundo.

Los fernandinos terminaron con un hombre de menos por la expulsión de Emiliano Mozzone a los 45', cuando el encuentro aún estaba 0-0.

Así jugó Cerrito:

EL 11 DEL CERRI EN SU DEBUT POR @CopaAUFUruguay @wb_artegrafico pic.twitter.com/M01YQaoS8e — Club Sportivo Cerrito Ok (@SportivoCerrito) September 2, 2026

De esta manera formó Deportivo Maldonado:

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