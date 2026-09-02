Copa AUF Uruguay: Central goleó 3-0 a Juventud en el primer triunfo de Antonio Pacheco, y Deportivo Maldonado venció 2-0 a Cerrito; juegan Liverpool vs Boston River

Central Español sorprendió y goleó claramente 3-0 a Juventud de Las Piedras en la tarde de este miércoles en el Parque Palermo por la Copa AUF Uruguay y así, Antonio Pacheco logró su primera victoria desde que se hizo cargo la semana pasada del club.
Los palermitanos fueron claros dominadores del compromiso y se fueron ganando 1-0 al término del primer tiempo con un gol de Isaac Méndez.
En el complemento llegaron otros dos y Raúl Tarragona facturó por partida doble -a los 53 minutos y a los 61'- para sentenciar la goleada.
Así formó Central Español:
Así formó Juventud de Las Piedras:
Deportivo Maldonado venció a Cerrito de visitante
En el otro encuentro disputado en la tarde temprano, Deportivo Maldonado cosechó una victoria frente a Cerrito por 2-0.
Los fernandinos jugaron como visitantes en el Parque Maracaná y se llevaron los tres puntos.
Gonzalo Larrazábal abrió la cuenta a los 80 minutos y cuando se terminaba el compromiso, a los 90+5' Santiago Cartagena convirtió el segundo.
Los fernandinos terminaron con un hombre de menos por la expulsión de Emiliano Mozzone a los 45', cuando el encuentro aún estaba 0-0.
Así jugó Cerrito:
De esta manera formó Deportivo Maldonado:
x