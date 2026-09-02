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Copa AUF Uruguay: Central goleó 3-0 a Juventud en el primer triunfo de Antonio Pacheco, y Deportivo Maldonado venció 2-0 a Cerrito; juegan Liverpool vs Boston River

Los palermitanos consiguieron tres puntos importantes ante un difícil rival, en tanto que los fernandinos vencieron de visita en el Parque Maracaná

2 de septiembre de 2026 18:06 hs
Raúl Tarragona celebra uno de sus dos goles para Central Español en la victoria sobre Juventud de Las Piedras por Copa AUF Uruguay

Raúl Tarragona celebra uno de sus dos goles para Central Español en la victoria sobre Juventud de Las Piedras por Copa AUF Uruguay

FOTO: @cefc_uy

Central Español sorprendió y goleó claramente 3-0 a Juventud de Las Piedras en la tarde de este miércoles en el Parque Palermo por la Copa AUF Uruguay y así, Antonio Pacheco logró su primera victoria desde que se hizo cargo la semana pasada del club.

Los palermitanos fueron claros dominadores del compromiso y se fueron ganando 1-0 al término del primer tiempo con un gol de Isaac Méndez.

En el complemento llegaron otros dos y Raúl Tarragona facturó por partida doble -a los 53 minutos y a los 61'- para sentenciar la goleada.

Así formó Central Español:

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Así formó Juventud de Las Piedras:

Deportivo Maldonado venció a Cerrito de visitante

En el otro encuentro disputado en la tarde temprano, Deportivo Maldonado cosechó una victoria frente a Cerrito por 2-0.

Los fernandinos jugaron como visitantes en el Parque Maracaná y se llevaron los tres puntos.

Gonzalo Larrazábal abrió la cuenta a los 80 minutos y cuando se terminaba el compromiso, a los 90+5' Santiago Cartagena convirtió el segundo.

Los fernandinos terminaron con un hombre de menos por la expulsión de Emiliano Mozzone a los 45', cuando el encuentro aún estaba 0-0.

Así jugó Cerrito:

De esta manera formó Deportivo Maldonado:

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