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El pedido que hizo Germán Pezzella al llegar a Peñarol y que lo saca de la posibilidad de debutar el sábado contra Danubio

Germán Pezzella será presentado oficialmente por Peñarol este jueves pero por un pedido que le realizó al cuerpo técnico no estará a la orden el sábado contra Danubio

2 de septiembre de 2026 14:33 hs
Germán Pezzella firmó en Peñarol

Germán Pezzella firmó en Peñarol

El zaguero argentino de Peñarol Germán Pezzella fue presentado oficialmente el martes a través de las redes de Peñarol pero entrena desde el lunes, siendo el último jugador contratado sobre el cierre del mercado de pases.

Este jueves, a la hora 13:40 en la sala de prensa de Los Aromos, se llevará a cabo la presentación oficial del futbolista ante los medios de prensa.

La dirigencia de Peñarol tiene especial expectativa en su actuación porque el rendimiento defensivo del equipo no es bueno y se entiende que se precisa una voz de mando y un jugador con personalidad para encauzar un momento crítico ya que el domingo se perdió de local el clásico contra Nacional, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Campeón del mundo en Catar 2022 con Argentina, el ex River Plate, Betis y Fiorentina, hizo un solo pedido al cuerpo técnico, el cual fue trasladado el martes a la directiva por el director deportivo Marcelo Rodríguez.

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Pezzella pidió entrenar una semana a la par del grupo para lograr una adecuada puesta a punto futbolística ya que los últimos meses en River Plate entrenó apartado del grupo principal por decisión del entrenador Eduardo Coudet.

Según pudo saber Referí, en Peñarol se sorprendieron porque a pesar de su inactividad llegó en muy buena forma física, razón por la que fue destacado su "profesionalismo".

Su último partido oficial lo disputó el 24 de mayo, con River Plate, en la final del Torneo Apertura que el millonario perdió contra Belgrano de Córdoba.

Peñarol juega este sábado a la hora 15.00 contra Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff, por la quinta fecha del Torneo Clausur

De esta forma, su debut se daría para la sexta fecha cuando Peñarol enfrente a Albion el domingo 13 de setiembre a la hora 16.30 en el Campeón del Siglo.

El jugador no estará a la orden para este miércoles cuando los aurinegros se midan con Atenas por la segunda fecha del grupo 1 de la Copa AUF Uruguay.

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