Peñarol oficializó la firma de Germán Pezzella como flamante refuerzo; mirá la idea de Diego Aguirre para su debut

En un movimiento de enorme impacto para el fútbol uruguayo y sudamericano, Peñarol cerró el fichaje de Germán Pezzella y lo comunicó este martes de manera oficial. El experimentado marcador central argentino arriba a la institución con el pase en su poder, reforzando la zaga carbonera de cara a los objetivos de la temporada y pensando también en la que viene y en copas internacionales.

El palmarés de Pezzella habla por sí solo. En el plano de selecciones, formó parte del proceso histórico de Argentina al conquistar el Mundial Qatar 2022, dos ediciones de la Copa América y la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, más conocida como Finalissima.

A nivel de clubes, Germán Pezzella cosechó un recorrido formidable: con River Plate alzó la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, mientras que en su paso por España levantó la Copa del Rey defendiendo la camiseta de Betis.

Karim Benzema llegó como estrella a Al-Hilal, le sacó el cupo de extranjero a Darwin Núñez, estuvo seis meses, y pese a que tenía contrato, se fue del club

Después de 13 años en Atlético de Madrid, José María Giménez cambia de club en el último día del período de pases en España

Formado en las divisiones inferiores del conjunto millonario, el defensor registra también una destacada trayectoria en la Serie A de Italia con Fiorentina. Precisamente en el equipo de Florencia compartió vestuario con dos conocidos de la casa aurinegra: el actual capitán Maximiliano Olivera y el volante Sebastián Cristóforo.

Pezzella ya se incorporó a los entrenamientos bajo la conducción técnica de Diego Aguirre.

Su debut con la camiseta mirasol puede darse de manera inminente este mismo sábado frente a Danubio en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha del Torneo Clausura, dependiendo exclusivamente de la decisión táctica del entrenador.