Mirá los rivales que tendrán de Peñarol, Aguada y Biguá en la Basketball Champions League Americas

La Basketball Champions League Americas (BCLA) definió este martes los grupos para su temporada 2026, estableciendo el camino internacional para los tres equipos uruguayos que participarán en la máxima competición de clubes del continente: Peñarol , Aguada y Biguá.

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El conjunto aurinegro, que llega a este certamen con el título de campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) bajo el brazo, compartirá el Grupo B.

Peñarol tendrá la difícil tarea de enfrentar a Ferro Carril Oeste, un histórico del básquetbol argentino, y a Minas Tenis Clube, un representante de jerarquía de la exigente liga brasileña.

Los dirigidos por Leandro García Morales tienen entonces a adversarios complicaos para intentar meterse en los playoffs y pelear por el título.

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Por su parte, Biguá, formará parte del Grupo C. El conjunto de Villa Biarritz se medirá ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, otro equipo con gran tradición en la Liga Nacional argentina, y frente a Pinheiros, una institución modelo del básquetbol brasileño que siempre presenta planteles competitivos.

Donald Sims Foto: @LUB_Uy

Finalmente, Aguada, que obtuvo su boleto a la BCLA como subcampeón de la LUB, integrará el Grupo D.

El aguatero tendrá un desafío enorme, ya que compartirá zona con dos gigantes del básquetbol sudamericano: Sesi Franca Básquet, el actual campeón de la liga brasileña, y Quimsa, el equipo más laureado del básquetbol argentino en los últimos años.

Los tres equipos uruguayos tendrán el desafío de representar a su país de la mejor manera y dejar en alto el básquetbol nacional.

El torneo, que comenzará en diciembre de 2026, promete emociones fuertes y partidos de alto nivel que mantendrán a la afición uruguaya en vilo.

Aquí están los grupos sorteados: