Salió la sanción por la pelea del Chile-Uruguay en rugby: a Joaquín Myszka le dieron 13 fechas

Sudamérica Rugby comunicó este martes a las uniones de Uruguay y Chile las sanciones tras la gresca generalizada entre el partido entre Chile XV y Uruguay XV en Talcahuano, por la fecha 1 de la Americas Rugby Championship.

El hooker uruguayo Joaquín Myszka , autor de un tackle tardío que generó la lesión al chileno Emilio Shea, fue suspendido por 13 semanas, según informaron fuentes dirigenciales a El Observador . Además, ambos capitanes, el uruguayo Lucas Bianchi y el chileno Clemente Saavedra, fueron sancionados por tres semanas , mientras que Ignacio Dotti , denunciado por la citing del partido , fue sancionado por dos semanas.

Está previsto para las próximas horas un comunicado de Sudamérica Rugby dando detalles del fallo.

Los cuatro jugadores se pierden lo que queda de la ARC. Dotti cumplirá la última en el partido del domingo ante Paraguay. Los otros podrán cumplir fechas con sus clubes , ya que hasta noviembre no hay actividad prevista de selección.

Gresca en Chile vs Uruguay en rugby: cómo sigue el proceso disciplinario y cuáles pueden ser las sanciones a los jugadores

Shea sufrió tras la acción una lesión multiligamentaria en la rodilla derecha, según Chile Rugby. La Federación aseguró que tendrá un tiempo aproximado de recuperación de 12 meses.

Una vergüenza todo lo que acaba de pasar entre Chile y Uruguay.

Primero el tackle a destiempo a la rodilla de Myzska a Shea. Ojalá no lo haya lesionado feo

Luego pelea generalizada

Luego los capitanes que se siguen insultando, se suma Dotti, roja a los 2 cap

Todo en una cancha… pic.twitter.com/ma2kwhKmm1 — Ignacio Chans (@ignaciochans) August 29, 2026

Los jugadores declararon el lunes ante el oficial judicial de partido, que este martes comunicó las sanciones. Ambas partes pueden apelar el fallo.

El oficial judicial entendió que la acción de Myszka configuró como juego sucio (foul play), por lo que entraba dentro del rango de acciones sancionables. Ante la gravedad de las consecuencias de su inconducta, le dio un nivel de entrada alto (mínimo 10 partidos), que fijó en 26 partidos, pero teniendo en cuenta atenuantes la sanción terminó bajándose a 13 partidos. De todos modos, aún faltan saber los fundamentos del fallo para conocer más detalles de esos factores atenuantes, que pueden ser la foja limpia del jugador (no tenía expulsiones similares) o una muestra de arrepentimiento.

Hay tres niveles de entrada, evaluando la gravedad de la infracción.

Nivel inferior: dos semanas/partidos

Nivel medio: seis semanas/partidos

Nivel Superior: más de 10 semanas/partidos

En el nivel superior, la sanción máxima a recibir son 52 semanas.

Para el caso de Saavedra, Bianchi y Dotti, lo aplicado fue el artículo 9.27 del código disciplinario de World Rugby: “Un jugador no debe hacer nada que esté en contra del espíritu de buen comportamiento deportivo”, que tiene un nivel inferior de dos semanas, un medio de cuatro y un superior de seis, con el mismo sistema de agravantes o atenuantes.

La ARC continúa este miércoles con los partidos Uruguay XV-Argentina XV y Chile XV-Paraguay, y se cierran el domingo con Uruguay XV-Paraguay y Chile-XV-Argentina XV.