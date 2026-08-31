Gresca en Chile vs Uruguay en rugby: cómo sigue el proceso disciplinario y cuáles pueden ser las sanciones a los jugadores

La Americas Rugby Championship 2026 empezó con mucha polémica . El clásico entre Chile XV y Uruguay XV el sábado en Talcahuano, con victoria de los locales 33-12, tuvo una pelea generalizada que derivó en tres expulsiones, todo generado tras un tackle tardío del uruguayo Joaquín Myszka al chileno Emilio Shea , que derivó en una lesión de rodilla que, según la federación chilena, es “compatible con daño ligamentario”. También fueron expulsados los capitanes de ambos equipos, Clemente Saavedra y Lucas Bianchi, que se trenzaron en otra pelea tras la roja a Myszka.

Las expulsiones van directo a l oficial de judicial de partido . Él es quien deberá dirimir, tras una audiencia con los jugadores y de acuerdo al código disciplinario de World Rugby, cuál es la sanción que le cabe a cada expulsado.

Una vergüenza todo lo que acaba de pasar entre Chile y Uruguay. Primero el tackle a destiempo a la rodilla de Myzska a Shea. Ojalá no lo haya lesionado feo Luego pelea generalizada Luego los capitanes que se siguen insultando, se suma Dotti, roja a los 2 cap Todo en una cancha… pic.twitter.com/ma2kwhKmm1

Pero además, la citing del partido denunció a un jugador más , lo que a efectos disciplinarios vale como una roja. Se trata de Ignacio Dotti, quien tras la expulsión de Myszka empujó a Saavedra (que le había dicho algo a Myszka), reiniciando la gresca.

Los cuatro jugadores deben declarar este lunes ante el oficial judicial del partido , que los escuchará y, de acuerdo al código disciplinario de WR, deberá decidir las sanciones. Mientras tanto los jugadores están suspendidos preventivamente , por lo que están descartados para la segunda fecha, que se jugará el miércoles.

Se prevé que las sanciones se decidan el martes por la noche, y que Sudamérica Rugby las anuncie el miércoles.

¿Qué sanciones pueden caber?

En el caso de Myszka, el primer tema a decidir es si el oficial judicial está de acuerdo con la evaluación del referee de que se trató de juego sucio y no una acción normal de juego.

Si así lo evalúa (todo indica que sí) el siguiente paso es decidir cuál es la infracción: si es tackle con el hombro o tardío, aunque el espectro de sanciones en ambos casos es el mismo.

Hay cuatro niveles de entrada, evaluando la gravedad de la infracción.

Nivel inferior: dos semanas/partidos

Nivel medio: seis semanas/partidos

Nivel Superior: más de 10 semanas/partidos

La sanción máxima a recibir son 52 semanas.

A partir de la definición del punto de entrada, entran los agravantes o atenuantes: el historial del jugador, el arrepentimiento mostrado, entre otros.

La gravedad de la lesión no pesa como agravante, sino que ayuda a definir el punto de entrada. En ese sentido Chile anunció el sábado por la noche en un comunicado oficial que Shea sufrió “una lesión ligamentaria de alto grado de rodilla derecha, compatible preliminarmente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial”, aunque aclaró que aún no había estudios oficiales: “Esperamos completar los estudios imagenológicos pertinentes en los próximos días para determinar el pronóstico de Emilio”.

El lunes, Chile Rugby amplió la información. Dijo que "Shea sufrió una lesión multiligamentaria en su rodilla derecha" (aunque no confirmó rotura) y que "tendrá un período de recuperación estimado en 12 meses".

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O sea que, si el oficial entiende que es una infracción de nivel superior, el punto de entrada será una base de 10 partidos.

Allí sí entran los agravantes o atenuantes. Myszka tiene foja limpia, ya que no presenta expulsiones similares (sí amarillas, pero no entran en el análisis de antecedentes). De todos modos, mucho dependerá también de lo que ocurra en la audiencia.

Si la sanción es de nivel medio o superior, el artículo 17 establece que el Oficial Judicial “puede, a su discreción, acordar que una semana de la sanción pueda ser reemplazada por una "Intervención de Coaching" que cumpla con el Programa de Intervención de Coaching de World Rugby”, lo que permitirá bajar una semana la suspensión.

Lo otro es cuándo se cumplen las sanciones. A diferencia del fútbol, en el rugby se sanciona por semanas/partidos de los equipos en los que el jugador suele competir, no solo por el equipo con el que la cometió. Este año Myszka jugó por Peñarol el Super Rugby Américas (que no compite más hasta febrero de 2027), por Teros en la Nations y por Uruguay XV (segundo seleccionado uruguayo) en esta ARC. Pero la idea de la URU, según adelantó el Head Coach Guzmán Barreiro, era que los jugadores volvieran a los clubes tras la ARC y antes de la ventana de noviembre. Será otro punto a argumentar por la delegación uruguaya, para que una eventual sanción pueda empezar a cumplirse de inmediato, y no esperar al próximo partido de selección, en noviembre.

Para el caso de Saavedra, Bianchi y Dotti, lo más aplicable es el 9.27: “Un jugador no debe hacer nada que esté en contra del espíritu de buen comportamiento deportivo”, que tiene un nivel inferior de dos semanas, un medio de cuatro y un superior de seis, con el mismo sistema de agravantes o atenuantes.