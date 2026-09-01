El uruguayo Alfredo Arias fue cesado en Junior pese al bicampeonato en Colombia y luego de una polémica conferencia de prensa

El uruguayo Alfredo Arias dejó de ser este lunes entrenador del Junior de Barranquilla , con el que ganó las dos últimas ligas colombianas, luego de que su equipo empatara 1-1 en casa con el Independiente Santa Fe y se estancara en el puesto 17 del Torneo Clausura con apenas 2 puntos.

"El profesor Alfredo Arias no continuará como director técnico del equipo profesional. La decisión pone punto final a una etapa en la que el profesor Arias, junto a su cuerpo técnico, asumió con profesionalismo, compromiso y convicción el desafío de dirigir al club", expresó el Junior en un comunicado.

Arias llegó en junio de 2025 en reemplazo del venezolano César Farías y en su primer semestre ganó la liga al vencer en la final del Torneo Finalización al Deportes Tolima.

En el Torneo Apertura de 2026, el Junior consiguió el título tras vencer en la final al Atlético Nacional, por lo que el nombre del entrenador uruguayo quedó marcado en la historia del conjunto barranquillero.

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"En Junior FC entendemos que el fútbol está marcado por ciclos y decisiones que hacen parte de la dinámica propia de una institución. Hoy finaliza uno de ellos, pero permanece el reconocimiento a una persona que hizo parte importante del camino recorrido y de los logros alcanzados", añadió el club.

Hasta el momento, el equipo barranquillero -que no ha informado quien sustituirá a Arias, ni siquiera de forma interina- tendrá su próximo reto el sábado cuando reciba al Jaguares por la novena jornada del Clausura, el único torneo en el que está vivo.

La polémica conferencia de prensa

El entrenador con pasado en Wanderers y Peñarol había tenido el fin de semana una conferencia en la que le hicieron una polémica pregunta.

Al DT le consultaron qué argumentos tenía para seguir en su cargo luego de la serie de malos resultados y tras su respuesta se levantó y se fue.

“¿Qué argumento? Que tengo contrato, tengo trabajo. Agradezco que me trajeron, he hecho un trabajo serio, honesto y soy digno. Aunque no quieran mirar los resultados anteriores, en un año ganamos dos títulos y yo estuve ahí; ese es el argumento. Cuando llegué, había 10 títulos en 101 años, un título cada 10 años; y en un año yo gané dos. Tengo una familia atrás y otras cinco o seis conmigo en el cuerpo técnico, ese es el argumento principal”, empezó.

“Mi trabajo es entrenar un equipo y tratar de hacerlo ganar. Si fuera por lo que opinabas antes, ya tendrías que haber renunciado. ¿Qué argumento tienes después de lo que dijiste el semestre pasado para venir a cuestionarme ahora y exigirme? Es lo mismo, haces un trabajo digno y no tienes por qué renunciar, yo hago lo mismo”, dijo.