Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / CICLISMO

Eric Fagúndez anunció que se baja de los Juegos Odesur y no podrá representar a Uruguay en ciclismo

Uruguay sufrió una sensible baja para los Juegos Odesur: Eric Fagúndez anunció su baja en ciclismo

31 de agosto de 2026 18:02 hs
Eric Fagúndez en el Tour de Flandes 2026

Eric Fagúndez en el Tour de Flandes 2026

Eric Fagúndez anunció este lunes a través de su cuenta de Instagram que no será parte de la delegación de Uruguay que participará en los Juegos Odesur que se desarrollarán en Santa Fe del 12 al 26 de setiembre. De esta forma, el ciclismo uruguayo en particular y el deporte nacional en general se ve privado de contar con uno de sus grandes talentos deportivos.

Fagúndez había sido seleccionado junto con Thomas Silva y Ciro Pérez en la rama masculina.

En mujeres irán Florencia Revetria, Mariana García, Paola Silva y Luciana Wynants.

Thomas Silva ganó la Carrera del Ártico de Noruega pese a sufrir un pinchazo en la última etapa y sumó otro título histórico para el ciclismo uruguayo

Consternación en el mundo del ciclismo por las importantes lesiones de Tadej Pogacar que lo hicieron abandonar La Vuelta de España cuando la lideraba cómodo

"Quería compartirles una decisión personal muy difícil. Para mí, representar a Uruguay siempre es el honor más grande y un privilegio del que me siento profundamente afortunado. Esta vez no podré estar presente. Han sido días complejos de evaluar, organizar y poner en la balanza qué era lo mejor para mi carrera en este momento. Quiero agradecer la consideración y la convocatoria al COU y el total respaldo y la comprensión que recibí por parte de la comisión técnica de la Selección Uruguaya; que sigan confiando en mí significa muchísimo. Gracias a todos los que me acompañan siempre", escribió Fagúndez sin explicar las razones por las que se baja.

Fagúndez, de 28 años, olímpico en París 2024 y medallista de bronce de la prueba de ruta de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, fue anunciado el pasado jueves como nuevo corredor de Caja Rural-Seguros RGA, equipo grande de España, para la temporada 2027.

Actualmente defiende a Burgos Burpellet BH de España donde su última competencia fue la Vuelta a Burgos que se corrió del 4 al 8 de agosto y donde terminó en el puesto 68.

Según pudo saber Referí, el ciclista uruguayo iba a disputar la prueba de ruta pero estaba en duda su participación en la contrarreloj por los compromisos que tiene con su equipo. Son esos mismos compromisos lo que le terminaron de impedir que viajara a correr por Uruguay,

Uruguay estará representado ahora por 343 deportistas en los Juegos Odesur. La celeste tendrá presencia en 37 deportes y esta será la delegación más grande de su historia.

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el histórico triunfo de Nacional sobre Peñarol en el clásico y el partido de Liverpool

La reacción de Gonzalo Carneiro luego del triunfo de Nacional en el Campeón del Siglo y en medio de rumores sobre un posible pase a Peñarol

El mensaje de Maxi Silvera tras ganarle el clásico con Nacional a Peñarol, su exequipo, en su regreso al Campeón del Siglo y tras una gran actuación

Bengalas, botellas y un ataúd con el escudo de Nacional: hinchada de Peñarol expone otra vez al club a graves sanciones

Temas

Eric Fagundez ciclismo Juegos Odesur

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos