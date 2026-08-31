Eric Fagúndez anunció que se baja de los Juegos Odesur y no podrá representar a Uruguay en ciclismo

Eric Fagúndez anunció este lunes a través de su cuenta de Instagram que no será parte de la delegación de Uruguay que participará en los Juegos Odesur que se desarrollarán en Santa Fe del 12 al 26 de setiembre. De esta forma, el ciclismo uruguayo en particular y el deporte nacional en general se ve privado de contar con uno de sus grandes talentos deportivos.

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"Quería compartirles una decisión personal muy difícil. Para mí, representar a Uruguay siempre es el honor más grande y un privilegio del que me siento profundamente afortunado. Esta vez no podré estar presente. Han sido días complejos de evaluar, organizar y poner en la balanza qué era lo mejor para mi carrera en este momento. Quiero agradecer la consideración y la convocatoria al COU y el total respaldo y la comprensión que recibí por parte de la comisión técnica de la Selección Uruguaya; que sigan confiando en mí significa muchísimo. Gracias a todos los que me acompañan siempre", escribió Fagúndez sin explicar las razones por las que se baja.

Fagúndez, de 28 años, olímpico en París 2024 y medallista de bronce de la prueba de ruta de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, fue anunciado el pasado jueves como nuevo corredor de Caja Rural-Seguros RGA, equipo grande de España, para la temporada 2027.

Actualmente defiende a Burgos Burpellet BH de España donde su última competencia fue la Vuelta a Burgos que se corrió del 4 al 8 de agosto y donde terminó en el puesto 68.

Según pudo saber Referí, el ciclista uruguayo iba a disputar la prueba de ruta pero estaba en duda su participación en la contrarreloj por los compromisos que tiene con su equipo. Son esos mismos compromisos lo que le terminaron de impedir que viajara a correr por Uruguay,

Uruguay estará representado ahora por 343 deportistas en los Juegos Odesur. La celeste tendrá presencia en 37 deportes y esta será la delegación más grande de su historia.