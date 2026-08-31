Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la victoria de Racing sobre Albion de este lunes en el cierre de la cuarta fecha

Racing logró un trabajoso triunfo por 1-0 este lunes en el Parque Roberto ante Albion en lo que fue el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura y de esa manera, retornó a la punta de la Tabla Anual luego de algunas semanas.
El conjunto de Sayago venció gracias a un gol de Agustín De la Cuesta cuando faltaban 10 minutos para el final del compromiso, y llevó a la algarabía total de los hinchas.
De esta forma, el campeón del Torneo Apertura ahora superó a Peñarol en la punta de la Tabla Anual.
Todos los resultados de la cuarta fecha
Cabe recordar que este domingo, Nacional derrotó 1-0 a Peñarol en el clásico de la cuarta fecha del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo, que se disputó exclusivamente con público aurinegro.
Posteriormente esa noche, Liverpool ganaba en Melo ante Cerro Largo, pero el encuentro terminó igualado 1-1. Los negriazules igualmente son los líderes del certamen.
Con anterioridad a estos compromisos, se dieron resultados importantes. Entre ellos, la victoria de Juventud de Las Piedras sobre Deportivo Maldonado por 2-0, que está peleando arriba en la Tabla Anual.
Asimismo, Montevideo City Torque venció 3-1 a Defensor Sporting y quedó segundo en el Torneo Clausura.
El viernes se abrió la fecha con la resonante goleada de Wanderers por 3-0 a Central Español en lo que fue el debut de Antonio Pacheco como DT palermitano.
A su vez, en el descenso, Progreso sigue último y cada vez más complicado mientras que Wanderers respiró un poco más luego de la gran goleada del viernes por 3-0 sobre Central Español.
En tanto, Boston River igualó ante Cerro 1-1, y Progreso dio la nota al vencer a Danubio -próximo rival de Peñarol el sábado en Jardines del Hipódromo-, por 1-0.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual:
A su vez, en el descenso, Progreso, más allá de su victoria contra los de la Curva de Maroñas, continúa último y cada vez más complicado.
Así quedó la tabla del descenso: