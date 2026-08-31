Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la victoria de Racing sobre Albion de este lunes en el cierre de la cuarta fecha

Racing logró un trabajoso triunfo por 1-0 este lunes en el Parque Roberto ante Albion en lo que fue el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura y de esa manera, retornó a la punta de la Tabla Anual luego de algunas semanas.

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El conjunto de Sayago venció gracias a un gol de Agustín De la Cuesta cuando faltaban 10 minutos para el final del compromiso, y llevó a la algarabía total de los hinchas.

De esta forma, el campeón del Torneo Apertura ahora superó a Peñarol en la punta de la Tabla Anual.

Cabe recordar que este domingo, Nacional derrotó 1-0 a Peñarol en el clásico de la cuarta fecha del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo, que se disputó exclusivamente con público aurinegro.

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Posteriormente esa noche, Liverpool ganaba en Melo ante Cerro Largo, pero el encuentro terminó igualado 1-1. Los negriazules igualmente son los líderes del certamen.

Con anterioridad a estos compromisos, se dieron resultados importantes. Entre ellos, la victoria de Juventud de Las Piedras sobre Deportivo Maldonado por 2-0, que está peleando arriba en la Tabla Anual.

Asimismo, Montevideo City Torque venció 3-1 a Defensor Sporting y quedó segundo en el Torneo Clausura.

El viernes se abrió la fecha con la resonante goleada de Wanderers por 3-0 a Central Español en lo que fue el debut de Antonio Pacheco como DT palermitano.

A su vez, en el descenso, Progreso sigue último y cada vez más complicado mientras que Wanderers respiró un poco más luego de la gran goleada del viernes por 3-0 sobre Central Español.

En tanto, Boston River igualó ante Cerro 1-1, y Progreso dio la nota al vencer a Danubio -próximo rival de Peñarol el sábado en Jardines del Hipódromo-, por 1-0.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual:

A su vez, en el descenso, Progreso, más allá de su victoria contra los de la Curva de Maroñas, continúa último y cada vez más complicado.

Así quedó la tabla del descenso: