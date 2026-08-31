Los preocupantes números de Diego Aguirre y de Ignacio Ruglio en Peñarol, en los clásicos ante Nacional

Peñarol volvió a perder un clásico ante Nacional luego de cinco años en el Estadio Campeón del Siglo y no fue un encuentro más, fue histórico porque fue la primera vez que cayó como local con todo su público y sin hinchas rivales, tal como había acontecido, pero al revés, en el Torneo Apertura cuando venció a los tricolores en el Gran Parque Central con un tanto de Matías Arezo.

Diego Aguirre fue superado por Daniel Carreño en el planteamiento táctico y allí se ganó el compromiso, que contó con un golazo de taco de Francisco Calvo.

La estadística del técnico de Peñarol desde su regreso es mala con relación a los números en los clásicos, y a él se añaden los seis años de Ignacio Ruglio como presidente de los carboneros.

Diego Aguirre retornó a Peñarol como entrenador en los últimos meses de 2023 contratado por el presidente Ignacio Ruglio con la intención de cambiar la pisada que tenía el equipo en ese momento.

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El DT no pudo vencer a Liverpool y cayó en la final del Campeonato Uruguayo, pero al año siguiente no solo consiguió de punta a punta el mismo, sino que también accedió a las semifinales de la Copa Libertadores de América en las que perdió con Botafogo, que sería el campeón.

Diego Aguirre en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El año pasado, Aguirre no pudo ganar la primera edición de la ahora llamada Liga AUF Uruguaya y perdió la final justamente en un clásico ante Nacional en el Gran Parque Central.

En lo que va de 2026, lo de Peñarol ha sido preocupante. Luego de comenzar ganando la Supercopa Uruguaya ante Nacional en la tanda de penales tras igualar 0-0, le fue muy mal en el Torneo Apertura, y ni hablar de la Copa Libertadores, en la que ni siquiera entró tercero en el grupo -fue último- como para pelear por una chance a los playoffs para la Copa Sudamericana.

Después del Mundial 2026, se vio un mejor Peñarol, sobre todo, de la mano del fútbol del juvenil Leonel Jaime, quien trajo aire fresco y un juego desfachatado. Así se ganó el Torneo Intermedio en el mejor partido del año, goleando a Wanderers 5-1.

Pero este domingo se volvió a caer la estantería y los aurinegros deambularon en la cancha, con escasa actitud, que fue muy bien aprovechada por su eterno rival para llevarse una histórica victoria del Estadio Campeón del Siglo.

Desde que Diego Aguirre retornó a Peñarol en los últimos meses de 2023, dirigió 15 clásicos ante Nacional, de los que ganó dos, empató siete y perdió nueve.

En total, desde que llegó como director técnico en 2003, el actual entrenador aurinegro estuvo al frente de su equipo en 31 clásicos, de los que ganó siete, empató 12 y perdió los otros 12.

Ignacio Ruglio Foto: Inés Guimaraens

Por su parte, Ignacio Ruglio lleva seis años al frente de Peñarol como presidente. Ha ganado dos clásicos en el Gran Parque Central, el primero por una copa internacional (Copa Sudamericana) que fue disputado sin público por la pandemia, y el primero y único que el club ganó solo con público visitante, este año por el Torneo Apertura en el Gran Parque Central.

Pero sus números también son negativos en su ciclo enfrentando a Nacional.

Con Ruglio presidente, Peñarol disputó 27 clásicos ante los tricolores, de los que ganó seis, empató 12 y perdió nueve.