El día después de Peñarol tras la derrota clásica ante Nacional: la bronca interna por el mal rendimiento, la expectativa por Germán Pezzella y una decisión que ya fue tomada

Peñarol vive horas intensas. La derrota clásica contra Nacional dejó mucha bronca, pero como el calendario no espera, el plantel ya comenzó a entrenar para jugar dos partidos en 72 horas.

El miércoles Peñarol enfrentará a Atenas de San Carlos por la segunda fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay y el sábado visitará a Danubio por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Contra Atenas el partido será el miércoles a la hora 20.00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.

Como ante Montevideo City Torque la semana pasada, Diego Aguirre parará un equipo alternativo por la Copa AUF Uruguay y reservará a los titulares para enfrentar a Danubio.

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Los preocupantes números de Diego Aguirre y de Ignacio Ruglio en Peñarol, en los clásicos ante Nacional

Germán Pezzella puso la firma

El argentino Germán Pezzella pasó la revisión médica este lunes por la mañana, firmó contrato y ya entrenó bajo las órdenes de Aguirre.

Lo único que falta es que el consejo directivo apruebe la contratación este martes siguiendo los lineamientos de la política que se estableció para este segundo semestre del año teniendo en cuenta que es un año electoral.

Pezzella tiene 35 años y llega libre desde River Plate. Su contrato tendrá un plazo de un año y medio y el último detalle que se terminó de definir fue una cláusula de aumento salarial en función de la cantidad de partidos jugados.

"Esperemos que su llegada ordene a la defensa, que tanga una voz de mando que mejore a una defensa que no se la ve bien y que el domingo volvió a tomar un gol por una desatención en una pelota quieta", dijo a Referí un consejero de Peñarol.

Sin novedades por Nahitan Nández

Por estas horas, Peñarol no tuvo novedades por la rescisión de Nahitan Nández con Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

El período de pases se cierra este martes. La opción ya se da por descartada, más allá de que quien lleva adelante las averiguaciones es el presidente Ignacio Ruglio.

Desazón por el nivel de juego de Peñarol

Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

En la interna dirigencial hay mucha bronca por cómo jugó Peñarol.

Más que por la actitud con la que jugaron los futbolistas, por las formas empleadas por el entrenador.

"Llevamos un año y medio jugando así", dijo un dirigente de la oposición. "Mucho pelotazo, falta de juego, falta de previsión para marcar la pelota quieta. Fue muy preocupante", agregó.

"No vi falta de actitud lo que vi fue que no salieron las cosas futbolísticamente, no tuvimos ideas. Los jugadores fueron al frente, trataron de correr, de meter, de trancar, pero cuando las cosas no salen y no encontrás los caminos, es muy complicado", dijeron desde el oficialismo.

"Lo peor fue darle vida a Nacional", contó otro dirigente consultado.

Referí indagó si a nivel dirigencial hay alguna iniciativa como para tomar una decisión drástica con el entrenador, pero las respuestas fueron tajantes: Aguirre sigue en el cargo.

"Ahora no queda otra que levantar cabeza y mirar para adelante. No se pueden tomar ese tipo de soluciones ahora, hay que seguir peleando el Clausura y la Anual", dijo una de las fuentes consultadas.

El 8 de junio, tras cerrar un primer semestre de año muy malo con un cuarto puesto en el Torneo Apertura y una eliminación de toda competencia internacional al terminar en el cuarto puesto del grupo de la Copa Libertadores, Diego Aguirre fue citado al consejo directivo de Peñarol.

Ahí contestó las inquietudes de todos los dirigentes de los que solo uno le dijo que entendía que su ciclo estaba terminado fue el consejero Alejandro González.

Nicolás Ghizzo fue uno de los dirigentes que más preguntas le hizo a Aguirre aquel mediodía de lunes, para intentar indagar las razones del flojísimo semestre de los aurinegros.

Sin embargo, la directiva resolvió apoyar por unanimidad la continuidad del entrenador.

Ante esa decisión tomada, razonada y charlada con el entrenador, en Peñarol ya hay convicción de que no es hora de cambiar a pesar del mal clásico que se jugó contra Nacional.

Por eso, este martes los focos principales del consejo directivo estarán en la seguridad, el mal comportamiento de los hinchas y el análisis del operativo de seguridad montado por el Ministerio del Interior.

La barra de Peñarol construyó en un baño del estadio una pared para esconder banderas, pirotecnia y elementos prohibidos.

Este lunes se publicó un video con todos los desmanes generados por barras de Peñarol.

Dentro de la cancha y durante el partido se generaron diversos hechos que también exponen al club a una sanción que en base a los antecedentes recientes puede ser grave.

También se pondrá a votación del consejo la aprobación de la implementación del voto electrónico para las elecciones de fin de año. Eso se iba a votar la semana pasada pero finalmente no hubo consejo por el feriado del 25 de agosto.