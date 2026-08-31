Piedras, rejas, palos, puertas y bengalas: así fue la batalla de la barra de Peñarol con la Policía tras el clásico del Clausura 2026

Los graves incidentes que se generaron el domingo entre barras de Peñarol y la Policía, a la salida del clásico que Nacional ganó 1-0 en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura, sumaron este lunes un nuevo capítulo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Ministerio del Interior grabó todo el incidente desde un dron y realizó un compilado del grave enfrentamiento .

Ahí se ve a un grupo de policías entrar a un portón y cuando son detectados por hinchas del tercer anillo de la Tribuna Cataldi, comienzan los lanzamientos de proyectiles .

Luego, desde el primer anillo, un grupo de barras corre rápidamente a un baño y comienzan a sacar banderas y también elementos para arrojar a la Guardia Republicana que se abroqueló detrás de un tanque verde.

La bronca y la reacción de Leonel Jaime tras perder con Peñarol el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura; mirá el video

Gustavo Tejera tuvo una muy buena actuación en el clásico que Nacional le ganó a Peñarol aunque el partido tuvo una acción polémica

En ese baño, según denunció el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, se había construido una falsa pared donde los hinchas guardaron banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos.

Posteriormente, los hinchas avanzan contra los policías y les tiran de todo, principalmente piedras y palos.

Luego comenzaron a sacar rejas del propio estadio para arrojarlas sobre el tanque.

También tomaron puertas que usaron como escudo para lanzar detrás de ella piedras.

Estos elementos serán presentados este lunes ante la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol que será el órgano que determine las sanciones que le corresponderán a Peñarol.

Dentro del estadio, los hinchas encendieron bengalas, tiraron botellas al campo de juego, entonaron cánticos insultantes y exhibieron un ataúd con los colores de Nacional en una clara conducta provocadora y generadora de violencia.