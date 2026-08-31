Oddone dijo que planta de hidrógeno verde de HIF Global va "más lento" de lo esperado y que si no prospera no será por "responsabilidad o torpeza" del gobierno

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , reconoció que el proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú a cargo de la empresa HIF Global va "más lento" de lo esperado y advirtió que si no prospera esta inversión —llamada a ser la más grande en la historia del país— no será por "responsabilidad o torpeza" del gobierno.

Oddone fue consultado sobre este tema en su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. Allí, legisladores de la oposición —entre ellos los blancos Javier García y Sergio Botana, además del colorado Gabriel Gurméndez— le preguntaron al ministro por los "tres o cuatro megaproyectos" que el gobierno tiene en "proceso de germinación o maduración, pero que no se terminan de concretar" , según consta en la versión taquigráfica.

Dentro de esos "megaproyectos", el economista se refirió a la planta de hidrógeno verde que , según lo anunciado, demandará una inversión de más de US$ 5 mil millones.

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La inversión se anunció durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y se firmó un memorando de entendimiento con la administración de Yamandú Orsi ya instalada , pero hasta el momento no se ha rubricado el acuerdo de inversión, algo que la oposición ha criticado .

Oddone atribuyó la lentitud en concretar estos proyectos a los "altos niveles de incertidumbre global", a los "costos de financiamiento diferentes a los que estaban previstos" y a que "alguno de estos proyectos requiere una demanda que no está definida".

Hidrógeno verde Freepik

En relación a HIF Global, el ministro sostuvo que se están haciendo "todos los esfuerzos" desde UTE, el Ministerio de Industria, el de Ambiente y el de Economía "para facilitar que prospere el proyecto HIF".

Pero advirtió: "Si el proyecto HIF no prospera —aunque estamos haciendo el máximo esfuerzo—, no debería ser por responsabilidad o torpeza de la gestión del gobierno".

Oddone agregó que esa era una "máxima" que se habían propuesto en el gobierno, que dará "todas las facilidades que sean necesarias para que el proyecto prospere".

"El único punto —y es obvio que así sea— es que con este nivel de incertidumbre global en relación a costos energéticos y al suministro de la energía en Europa —que es el principal demandante y en donde persisten niveles de incertidumbre sobre el costo del movimiento del producto que eventualmente se produciría en Uruguay—, el proceso de inversión va más lento", reconoció.

También agregó a la apuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volver a los combustibles fósiles como otro de los factores que acentúan esa incertidumbre global.

"Ese es el escenario que tenemos. Reitero que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el proyecto se concrete, pero eso va a depender de muchos factores, algunos los controla el gobierno y otros no. Por lo tanto, esa es la razón por la cual no podemos hacer una afirmación más certera que esta", afirmó.