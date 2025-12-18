Gobierno firmó memorando de entendimiento con HIF Global: proyectan exportaciones a partir de 2029 y una inversión de US$ 5.385 millones

El gobierno uruguayo firmó este jueves un memorando de entendimiento (MOU) con HIF Global para encaminar la inversión que está prevista como la más grande en la historia del país y que se radicará en Paysandú frente al río Uruguay. El documento fue suscrito por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , a nombre del Estado y por Martín Bremermann y Víctor Turpaud en representación de la compañía.

El MOU pone negro sobre blanco los detalles del proyecto que implicará la construcción de cuatro plantas con sus respectivos parques de energías renovables y servicios requeridos: una planta de hidrógeno verde por electrólisis, una planta de captura de CO de fuentes industriales y biomasa, una planta que transforma el hidrógeno verde y el CO en eMetanol y una planta para la producción de eGasolina que convierte el metanol en gasolina sintética y en eGas Licuado.

El documento proyecta una producción anual de 880 mil toneladas de eCombustibles en su última fase que serían transportados al Puerto de Montevideo para ser exportados. El texto establece que se prevé que las exportaciones comiencen “a partir del año 2029 por un valor medio anual de US$ 253 millones en el primer módulo y US$ 1.012 millones una vez que los cuatro módulos se encuentren operando”, con Asia y Europa como “los principales destinos”.

El MOU adelanta también una inversión estimada US$ 5.385 millones, una cifra un tanto menor a los US$ 6 mil millones que se han manejado hasta ahora en los anuncios por parte de la compañía.

De ese total, US$ 2.881 millones serán para la construcción de las plantas. Otros US$ 1.277 millones serán para “una planta de energía solar de 1.162 MWp y un parque eólico de 1.137 MW”. Los restantes US$ 1.226 millones son para “inversiones adicionales” como tratamientos de efluentes, disposición de agua y desarrollo de la infraestructura para transportar la energía a la planta.

Las plantas se instalarán en los dos padrones recategorizados por la Intendencia de Paysandú y que recientemente obtuvieron la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) por parte del Ministerio de Ambiente. La proximidad del proyecto con el balneario argentino Colón ha propiciado reclamos del otro lado del río, el pedido del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para relocalizar la planta y una reuniones de alto nivel con los ministros uruguayos encabezada por el canciller argentino Pablo Quirno.

La compañía estimó que habrá unos 1.400 empleados durante la construcción y 300 personas trabajando a tiempo completo una vez que las instalaciones estén operativas.

Otro de los detalles que surge del MOU es que “HIF Global mantiene su interés en desarrollar en el Uruguay el Proyecto HIF a su cuenta y riesgo”, al tiempo que declara ya haber invertido US$ 62 millones desde 2023.