Orsi sobre acuerdo Mercosur- Unión Europea: "El tema se había complicado" pero continúan las negociaciones

El presidente de la República, Yamandú Orsi , afirmó que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea "se había complicado" . Este jueves, miles de agricultores se movilizaron en Bélgica en contra de la concreción del tratado.

La movilización en Bruselas busca presionar a los miembros del Consejo Europeo reunidos para debatir el pacto, cuya firma está prevista para el sábado en Brasil . Por otro lado, Francia se opone e Italia busca postergarlo .

A la salida de un evento en Maldonado, Orsi fue consultado sobre el acuerdo comercial. "Estaba negociándose todo" , dijo el presidente en una rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

ACUERDO UE-MERCOSUR Bruselas bloqueada: miles de agricultores europeos en pie de guerra exigen que no se firme el acuerdo con el Mercosur

El canciller de la República, Mario Lubetkin , viajó este jueves a Foz de Iguazú , localidad brasileña donde se realizará la cumbre del Mercosur donde se propone firmar el acuerdo con el viejo continente. Orsi habló con Lubetkin el pasado miércoles.

"Hablamos ayer. Hasta ayer el tema se había complicado, pero sé que hasta anoche las conversaciones seguían. Después que pase todo, profundizaremos", agregó el presidente.

Este jueves, quince mil agricultores se movilizaron en Bélgica con cientos de tractores que llegaron de toda Europa para bloquear el centro político de la Unión Europea, donde se lleva adelante la reunión del Consejo que debe definir la firma del acuerdo.

Además de pedir por la paralización del acuerdo comercial, los agricultores europeos reclaman la retirada de la propuesta de recorte del 22% de los fondos de la Política Agraria Común (PAC). La protesta está organizada por COPA-COGECA, la mayor entidad agraria de la Unión Europea, que agrupa a 40 organizaciones del sector.

Cerca de este mediodía en Bruselas, comenzaron los disturbios con lanzamientos de objetos de parte de los manifestantes. En las proximidades del Parlamento Europeo y en la plaza de Luxemburgo, los policías antidisturbios dispararon mangueras con agua para dispersar a los manifestantes, que respondieron arrojando papas y otros objetos. Los efectivos también lanzaron gases lacrimógenos durante algunos minutos.