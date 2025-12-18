Dólar
Tonosol realizó rescate anticipado de obligaciones negociables

18 de diciembre 2025 - 18:09hs
image

El rescate de los títulos de deuda se realizó haciendo uso del derecho de rescate anticipado previsto en el documento de emisión, condicionado al otorgamiento de un crédito sindicado solicitado a los bancos Itaú, Santander, BBVA y Scotiabank, según la comunicación de hecho relevante realizada a la Bolsa de Valores de Montevideo.

Tonosol S.A., controlada por el grupo inglés White Elephant Properties Limited desde fines de 2020, es propietaria del Aloft Hotel Montevideo y del ex hotel Sheraton, este último reconvertido en un edificio de oficinas y arrendado a Master Mind S.A.S. (Grupo Sinergia). Mientras tanto, el hotel Aloft sigue operando bajo la gestión de Marriott Internacional.

Temas:

Tonosol

