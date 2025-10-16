Tonosol, dueña del ex Sheraton y del hotel Aloft anunció el rescate anticipado de sus obligaciones negociables

La sociedad Tonosol , propietaria en Uruguay de Aloft Hotel Montevideo y del ex hotel Sheraton, comunicó el miércoles el rescate anticipado del 100% de sus obligaciones negociables (ON) actualmente en circulación. Se trata de la ON Serie 1 emitida en diciembre de 2019 por un monto de US$ 20 millones y con vencimiento a finales de 2033.

El hecho relevante informado al mercado da cuenta que la decisión de la empresa “hace uso de su derecho de rescate anticipado previsto expresamente en el documento de emisión”.

Y también deja constancia que su cumplimiento está condicionado al desembolso de un sindicado bancario (financiamiento otorgado por varias entidades).

HACKEO Qué había en el ciberataque al BHU: contraseñas en archivos Word, ejecuciones hipotecarias y expedientes judiciales de grandes grupos empresariales

FINANZAS PÚBLICAS Impuestos: autorregulación, análisis de riesgos y calificación de contribuyentes, ejes del nuevo modelo de la DGI

Cumplida la condición, el rescate será formalizado entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026 , según lo informado por la sociedad a la Bolsa de Valores de Montevideo y el Banco Central (BCU).

En caso de que el rescate se formalice antes del 15 de diciembre de 2025 inclusive, se abonará un precio equivalente al 103,50% del capital e intereses adeudados a la fecha del pago.

En cambio, si el rescate se formaliza a partir del 17 de diciembre de 2025, se abonará un precio equivalente al 102,00% del capital e intereses adeudados a la fecha del pago.

Contexto

Según supo El Observador, Tonosol terminó de cerrar en las últimas horas los acuerdos que le permiten hacerse de los fondos para cancelar pasivos del grupo que vencen a fin de año. El no pago de esa deuda podía generar un cross-default –incumplimiento cruzado– con la ON Serie I.

Y en paralelo hacer el “call” de la ON para pagarla en su totalidad desde mediados de diciembre.

"La totalidad de capital e intereses adeudados se depositará en la cuenta del BCU abierta a estos efectos, momento en el cual se producirá la cancelación total de las ON y las garantías que le acceden", de acuerdo con la comunicación oficial.

En su última revisión publicada la semana pasada, la calificadora FixScr Uruguay (afiliada a Fich Ratings) había rebajado la nota crediticia de Tonosol como emisor de largo plazo a categoría BB+(uy) desde BBB+(uy), y aplicó la misma decisión para su serie vigente de obligaciones negociables que pasaron a categoría BBB-(uy) desde A-(uy).

Tras el hecho relevante comunicado por Tonosol el miércoles 15 de octubre, habrá una revaluación de la nota por parte de la calificadora de riesgo.

En su último reporte FixScr había señalado que la calificación “podría subir una vez que la compañía logre refinanciar sus vencimientos de corto plazo con los exsocios de la compañía, eliminando de esa manera el riesgo de liquidez para el repago de sus obligaciones de corto plazo”.

Tonosol S.A., controlada por el grupo inglés White Elephant Properties Limited desde fines de 2020, es propietaria del Aloft Hotel Montevideo y del ex hotel Sheraton, este último reconvertido en un edificio de oficinas y arrendado a Master Mind S.A.S (Grupo Sinergia). Mientras tanto, el hotel Aloft sigue operando bajo la gestión de Marriott Internacional.