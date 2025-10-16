Dólar
/ Nacional / Varones unidos

Varones Unidos sigue operando en redes y responsabiliza a Luna Giardina, la expareja asesinada por Pablo Laurta

El grupo compartió un artículo donde repasa el presunto "historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Luna Giardina"

16 de octubre 2025 - 8:19hs
Luna Giardina y Mariel Zamudio, vícitmas del doble femicidio en Córdoba

Luna Giardina y Mariel Zamudio, vícitmas del doble femicidio en Córdoba

Redes Sociales

Pablo Laurta, el uruguayo que asesinó a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra, y secuestró a su hijo de seis años en el barrio Villa Serrana, en Córdoba, poseía un historial de acoso contra la joven. Además, es el fundador del grupo Varones Unidos en Uruguay, colectividad que sigue operando en redes sociales pese a que la cuenta de X fue dada de baja, y que en las últimas horas compartió un artículo mediante el cual responsabiliza a Giardina.

Laurta, que ya tenía denuncias previas por violencia de género, fue señalado por allegados como un hombre que, tras un intento de estrangulamiento hacia Giardina, la mujer decidió escapar con su hijo a Argentina. A pesar de contar con un botón antipánico, Giardina no pudo activarlo en el momento del ataque.

Desde su vinculación con Varones Unidos, Laurta acusaba a Giardina de “secuestrar” a su hijo. En la página web de este grupo, se plantea la necesidad de “incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género” y se destacan problemáticas que, según ellos, afectan mayormente al sexo masculino, como suicidios, fraude parental, y discriminación judicial.

Facebook Pablo Laurta
DOBLE FEMICIDIO

Alquiló una cabaña en Salto, cruzó el río Uruguay en kayak y usó su arma para los crímenes: el camino del asesino Pablo Laurta en Argentina

Estrella, madre de Pablo Laurta. Crédito: captura A24
DOBLE FEMICIDIO

"No puedo creer que parí a un asesino": la madre de Pablo Laurta pidió prisión perpetua para su hijo por el doble femicidio

En su rol como uno de los fundadores de Varones Unidos, Laurta también promovía “la fraternidad y el mutuo aprecio entre las personas del sexo masculino y el femenino”, con el objetivo de alcanzar “la armonía entre los sexos”.

El colectivo Varones Unidos sigue operando a pesar de la baja de su cuenta en X

Tras los crímenes cometidos por Laurta, la cuenta de X de Varones Unidos fue dada de baja por un mandato judicial, aunque el colectivo continúa operando en Facebook. En las últimas horas, y tras la revelación de que Laurta había asesinado también a un remisero en Argentina, la página de Varones Unidos publicó un extenso artículo que generó reacciones de rechazo.

Embed

El texto de Varones Unidos continúa defendiendo a Laurta y cuestionando la figura de Giardina, argumentando que las denuncias contra él son parte de un patrón más amplio de violencia hacia los hombres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DaniGasparini/status/1977549403188842694?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1977549403188842694%7Ctwgr%5Ef309c9003ca64c527043454afae25080f5703713%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FCiencia-y-Tecnologia%2FSuspendido-en-X-Varones-Unidos-sigue-en-Facebook-y-carga-contra-contra-victima-de-Laurta-uc939983&partner=&hide_thread=false

En dicho posteo, el colectivo insiste en que Giardina “secuestró” a su hijo, presentándola como una acosadora que persiguió a Laurta, lo arrestó y lo aisló socialmente. La publicación comienza diciendo que “la psicopatología de la autora del secuestro internacional extorsivo del caso Pedro Laurta, es clave para comprender que las falsas denuncias y los secuestros parentales no surgen de la nada sino que son manifestaciones delictivas extremas de patrones más amplios de violencia femenina: comportamientos coercitivos, hostigamiento y acoso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/queen00fhell/status/1978474246482350235&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PumaChairo/status/1978604150683205980&partner=&hide_thread=false

La publicación también establece un vínculo con el caso de Lucio Dupuy, un caso de abuso infantil, mencionando el caso como una forma de ilustrar cómo el feminismo lleva a la “deshumanización del padre” hasta llegar a tragedias como la muerte de un niño.

