Fabricio Díaz dijo qué necesitaría para jugar en la selección de Qatar y volvió a enviarle un mensaje a Nacional: "Sería un sueño estar ahí"

El futbolista uruguayo Fabricio Díaz se refirió a la posibilidad de jugar en la selección de Qatar , luego de que le comunicaran el interés de que sea parte del combinado, y volvió a decir que su "sueño" sería jugar en Nacional.

En una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890, el jugador del Al-Gharrafa fue consultado sobre el interés de la selección qatarí en nacionalizarlo.

"Han hablado conmigo y han dicho que quieren nacionalizarme. Uno no sabe que puede pasar en el futuro, estoy enfocado en el día a día, trabajando duro para lo que sea mi futuro. Cuando llegue el momento se hablará con mi mujer, con mi familia, con mi representante y se verá" , contestó el mediocampista.

De todas formas, Díaz aclaró que necesita estar "cinco años ininterrumpidos" viviendo en Qatar para ser nacionalizado. El exfutbolista de Liverpool fue transferido al Al-Gharrafa en setiembre de 2023, por lo que necesitaría estar tres años más en Qatar para tener la chance de jugar en la selección asiática.

Aunque no descarta la posibilidad de terminar jugando en el combinado qatarí, Díaz remarcó que su "prioridad" es la selección uruguaya. "Trabajo día a día por si llega el llamado poder dar lo mejor de mi y poder ser parte de", remarcó el volante campeón del mundo sub-20 en 2023.

Al volante le preguntaron si recibió algún llamado en el último tiempo de algún integrante del cuerpo técnico o la estructura de la selección mayor, pero dijo que "el único llamado" que tuvo fue para el Preolímpico de enero de 2024, al que su club finalmente no lo cedió.

Por otra parte, a Díaz le consultaron qué haría si en diciembre recibe el llamado de Nacional, club del que es confeso hincha y en el que ya ha afirmado que le gustaría jugar. "Qué decisión difícil esa", respondió en primer lugar.

"Nunca he tenido un contacto con nadie del club. Si bien es donde yo quiero jugar, donde quiero estar, me tomaría por sorpresa", reconoció el uruguayo, que luego enfatizó: "Yo quiero jugar con Nacional, no sé si ahora, después, cuando llegue el momento. Sería un sueño estar ahí".

Fabricio Díaz felicitó a Sebastián Soria y celebró la clasificación de Qatar en Instagram

Esta semana Qatar se clasificó al Mundial de 2026, y Díaz posteó una historia en Instagram con una imagen de esa selección tras el logro. El volante dijo este jueves que el logro de Qatar "para el país es muy bueno, mismo para la liga" de ese país.

El uruguayo nacionalizado qatarí Sebastián Soria jugó el último partido de la clasificación, tras ocho años sin ser convocado, y en una entrevista con El Espectador Deportes se refirió a la situación de Díaz: "Será una decisión de él, y sea lo que sea que él decida que sea lo mejor para su familia. Ojalá tenga la oportunidad de jugar en la Selección de Qatar".

Consultado sobre Soria, el volante dijo que fue una "alegría enorme" para él verlo participar, y destacó que Soria lo "recibió" en Qatar "desde el primer momento" que llegó.