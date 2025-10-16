El gesto que el uruguayo Sebastián Soria le agradeció al capitán de Qatar tras clasificar al Mundial 2026 a sus casi 42 años

El delantero uruguayo Sebastián Soria , de casi 42 años, formó parte de la selección de Qatar que logró la clasificación al Mundial 2026 esta semana y tras los festejos tuvo palabras de agradecimiento para el capitán del combinado.

El atacante, que desde 2004 juega en el fútbol catarí, tuvo este miércoles un reconocimiento con el capitán de la selección, Akram Afif, debido a que le cedió el brazalete de capitán luego de ingresar para los 30 minutos finales del partido en el que le ganaron a Emiratos Árabes Unidos para lograr el pasaje a la Copa del Mundo.

“Gracias Akram por tu increíble gesto de ayer, darme el brazalete del capitán significaba más de lo que las palabras pueden decir”, escribió Soria en sus redes.

“Muestra no sólo el increíble jugador que eres, sino la gran persona y verdadero líder. Me siento profundamente orgulloso y honrado de representar a Qatar una vez más”, agregó el uruguayo.

Qatar al Mundial 2026

La selección catarí, entrenada por el español Julen Lopetegui, logró este martes su boleto al Mundial 2026 de fútbol gracias a su victoria 2-1 contra Emiratos Árabes Unidos en el grupo A de las eliminatorias asiáticas.

El país del golfo Pérsico estará el próximo año en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, el segundo Mundial de su historia después del de 2022, en el que fue anfitrión.

Qatar terminó líder del Grupo A, y se une a Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán, ya clasificados desde la zona Asia.

Emiratos Árabes Unidos todavía tiene una opción para ir al próximo Mundial: deberán pasar por el repechaje a ida y vuelta contra Arabia Saudita o Irak (Grupo B), que se enfrentan este martes, y después disputar otro repechaje intercontinental.

La selección catarí, que estaba obligada a ganar a Emiratos, encontró las grietas rivales gracias a dos faltas lanzadas por Akram Afif. El primero de ellos terminó en remate de cabeza de Boulaem Khoukhi (49') y después, también de cabeza, Pedro Miguel (74') dobló la ventaja para los locales.

20251014 Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar para ingresar por las Eliminatorias asiáticas Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas

Con diez jugadores en la recta final del partido, Qatar encajó un gol de Sultan Adil (90+8') en el tiempo añadido.

Vigente doble campeón de la Copa Asia de Naciones (2019 y 2023), Catar buscará mejorar en el próximo Mundial su pobre resultado de 2022, en el que se convirtió en el peor anfitrión de la historia del torneo tras encajar tres derrotas en otros tantos partidos con siete goles en contra y solo uno anotado.

Lopetegui dirige a Qatar desde mayo, tras haber sido despedido por el West Ham en enero.