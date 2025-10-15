Sebastián Soria tras su clasificación al Mundial 2026 con Qatar: la sorpresa por el llamado y la posibilidad de que Fabricio Díaz lo acompañe

Este martes un futbolista uruguayo clasificó al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 , pero muy lejos de Uruguay. Fue Sebastián Soria , el delantero oriundo de Paysandú que hace más de 18 años defiende a la selección de Qatar , que clasificó a la cita mundialista tras derrotar como local a Emiratos Árabes Unidos en Doha.

Con casi 42 años y luego de ocho años sin estar presente en el combinado asiático, Soria fue convocado por el entrenador español Julián Lopetegui para la definición de las eliminatorias, y este martes entró en los últimos 30 minutos del partido que sentenció la clasificación qatarí.

"Me llamó Lopetegui y le dije que estaba a disposición de la selección" , dijo el futbolista en una entrevista con el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes este miércoles.

Soria reconoció que le pareció "muy raro" volver a la selección después de tanto tiempo, y le agradeció "a dios" por la convocatoria ya que "estaba en los planes de él".

Para el futbolista, que llegó a Qatar en 2004 proveniente de Liverpool, el buen momento de su equipo el Qatar SC, que va primero en la liga, y el contar con minutos fueron aspectos determinantes para su convocatoria.

Soria ahora se ilusiona con llegar al Mundial con Qatar, luego de no estar en los planes de la selección cuando el combinado fue local en la cita de 2022: "Es un sueño que me quedó pendiente. Obviamente faltan seis meses, es cuestión de ponerse a punto, seguir trabajando de la manera que trabajé hasta el momento, y esperar que la oportunidad pueda llegar".

El delantero uruguayo también fue consultado sobre la situación de Fabricio Díaz, volante del Al-Gharafa, luego de que se conociera el interés de la selección qatarí por nacionalizarlo.

"Hablé con Fabricio Díaz ayer que me escribió felicitándome. Está teniendo un rendimiento muy bueno y sé de la posibilidad. Eso será una decisión de él, y sea lo que sea que él decida que sea lo mejor para su familia. Ojalá tenga la oportunidad de jugar en la Selección de Qatar", respondió Soria, que lleva 40 goles en 123 partidos con el combinado asiático.