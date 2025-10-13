Cabo Verde clasificó por primera vez a un Mundial, dejó atrás al favorito Camerún, y todo el país salió a celebrar; mirá el video

Cabo Verde se metió en la historia tras derrotar este lunes a Eswatini 3-0 en la última fecha del grupo de las Eliminatorias africanas y dejó por el camino al poderoso Camerún, por lo que clasificó por primera vez a una Copa del Mundo, y jugará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su Grupo D de las Clasificatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar.

Los caboverdianos se unen a los otros cinco equipos africanos ya clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana.

Consumada la clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026, el Estadio de Praia se transformó en una fiesta.

BRASIL La crítica despiadada de un periodista partidario de Gremio a Kike Olivera, porque publicó una foto de una calcomanía de Nacional

ESPAÑA El emotivo mensaje de Federico Valverde a Mina Bonino por su cumpleaños y el fuerte reclamo de su esposa

A su vez, el pueblo entero salió a la calle a celebrar lo que para ellos es un hito, ya que nunca han participado aún de un Mundial y esta será la primera vez.

Toda una gesta que festejaron como se merece los 15.000 espectadores que abarrotaron el Estadio Nacional de Praia, que como el resto del país gozaron desde el mediodía de hoy de fiesta, gracias a un decreto del gobierno, para poder vivir un día histórico para Cabo Verde.