La crítica despiadada de un periodista partidario de Gremio a Kike Olivera, porque publicó una foto de una calcomanía de Nacional

El uruguayo Kike Olivera , actualmente en Gremio, publicó en las últimas horas en sus redes sociales un mensaje que llamó la atención de los hinchas de Nacional, club al que el delantero ha manifestado su intención de llegar en algún momento de su carrera.

Tanto es así, que faltando horas para viajar hacia Malasia, ya que estaba convocado por Marcelo Bielsa para los dos partidos de esta fecha FIFA de octubre, se quedó en Porto Alegre y molestó al entrenador .

El aduce estar lesionado y que por eso no viajó, aunque desde Gremio informaron a la sanidad del combinado celeste que el futbolista no tiene lesión.

La molestia de un periodista partidario de Gremio con Kike Olivera

En las últimas horas, Kike Olivera posteó una foto desde Porto Alegre, con un mate y el termo en primer plano, con una calcomanía de Nacional, como informó este lunes Referí.

A su vez, no tiene un buen relacionamiento con el entrenador Mano Menezes, a quien cuestionó por no haberlo tenido en cuenta en los últimos juegos antes de su lesión.

Este mismo lunes, luego de ver la foto que posteó Kike Olivera con la calcomanía de Nacional, un periodista partidario de Gremio, lo criticó con todo.

"¡Qué jugador molesto es ese tal Olivera! Ahora, decidió forzar descaradamente su salida de Gremio. Se le ocurrió publicar un termo con el símbolo de Nacional. Hay otro que hizo eso hace poco, que fue Arezo y que se fue a Uruguay. Olivera ya dio en el clavo, como dicen en el interior. Cada semana hay algo con él. ‘Ah, pero es porque es el club de su vida. Vamos, hagamos un mimo a la hinchada de Gremio.’, dijo Alex Bagé, uno de los periodistas partidarios de Gremio más seguidos.

Y agregó: "Antes, dio una entrevista lanzando indirectas a Mano (Menezes, el técnico del club) y a Willian. Está totalmente fuera del contexto del grupo. Tiene al menos cinco ‘metidas de pata’. Tiene retrasos para viajes, tiene dolores de barriga, tiene visitas al dentista sin avisar al club, tuvo aquella vez del agua caliente en el pie. Es demasiado para un solo jugador. Y él publicó una foto con el símbolo de Nacional que sabe que es provocadora, que no era necesaria".