Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / FÚTBOL

Tras el brillante logro de Luis Suárez de llegar a 600 goles, estos son los 10 principales goleadores en actividad en el mundo y solo cuatro llegaron a esa cifra

Edinson Cavani también tiene un lugar en esa decena de jugadores que aún festejan en las canchas

13 de octubre 2025 - 14:02hs
Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United

Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United

Luis Suárez alcanzó este sábado a la noche un logro notable al conseguir el gol 600 de su carrera, convirtiendo un verdadero golazo para Inter Miami que goleó como local en Fort Lauderdale a Atlanta United 4-0 por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Suárez, además, es el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya con 69 goles. Nadie hizo más tantos que él con la celeste en el pecho.

Facundo Torres celebra a su estilo de selfie, su gol para la selección uruguaya ante Uzbekistán en Malasia
SELECCIÓN URUGUAYA

El destaque de Peñarol tras el triunfo de la Uruguay sobre Uzbekistán este lunes en un amistoso en Malasia

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada
ESPAÑA

Se confirmó lo peor: Jeremía Recoba se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y tiene de seis a ocho meses de recuperación

Tras el logro conseguido, Luis Suárez se pronunció este domingo en sus redes sociales.

"Si digo que lo soñé, miento, nunca creí que lograría algo así en mi carrera. Gracias a todos los clubes en los que estuve, a la Selección, a mis compañeros, técnicos, funcionarios, a mi familia y a los hinchas. Todos son parte de este logro. “Siempre hay una página más...”, escribió en X (ex Twitter).

Los 10 máximos goleadores en actividad

Luis Suárez llegó a los 600 goles en su carrera con un nuevo golazo para Inter Miami.

Si se toman en cuenta los 10 máximos goleadores en actividad, aparece otro uruguayo en la lista que es Edinson Cavani.

No obstante, de ellos, solo cuatro, incluyendo a Suárez, son los que llegaron a tal cifra.

Estos son los 10 máximos goleadores en actividad en el mundo:

1) Cristiano Ronaldo: 946 goles
2) Lionel Messi: 886
3) Robert Lewandowski: 700
4) Luis Suárez: 600
5) Karim Benzema: 501
6) Ali Ashfaq: 476
7) Harry Kane: 465
8) Edinson Cavani: 464
9) Edin Dzeko: 455
10) Neymar: 445

Temas:

Luis Suárez Edinson Cavani Inter Miami Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Laquintana
AMISTOSO

Uruguay vs Uzbekistán: día, hora y dónde ver a la celeste en el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Juan Manuel Sanabria
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 2-1 Uzbekistán: la celeste levantó en el segundo tiempo y ganó con tantos de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria; mirá el blog en vivo y los goles

Uruguay ante República Dominicana
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán este lunes por el segundo amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

Sebastián Fernández
TORNEO CLAUSURA

Danubio 0-0 Nacional: con un hombre menos por expulsión de Nico Lodeiro, el tricolor se llevó un empate de Jardines que solo le sirve para la Tabla Anual

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos