Tras el brillante logro de Luis Suárez de llegar a 600 goles, estos son los 10 principales goleadores en actividad en el mundo y solo cuatro llegaron a esa cifra

Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United

Luis Suárez alcanzó este sábado a la noche un logro notable al conseguir el gol 600 de su carrera, convirtiendo un verdadero golazo para Inter Miami que goleó como local en Fort Lauderdale a Atlanta United 4-0 por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Suárez, además, es el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya con 69 goles. Nadie hizo más tantos que él con la celeste en el pecho.

El otro uruguayo que lo había conseguido anteriormente, en 1982, había sido Fernando Morena defendiendo a Peñarol y en ese entonces, tuvo mucha repercusión en la prensa uruguaya y en la española, como informó Referí.

Tras el logro conseguido, Luis Suárez se pronunció este domingo en sus redes sociales.

"Si digo que lo soñé, miento, nunca creí que lograría algo así en mi carrera. Gracias a todos los clubes en los que estuve, a la Selección, a mis compañeros, técnicos, funcionarios, a mi familia y a los hinchas. Todos son parte de este logro. “Siempre hay una página más...”, escribió en X (ex Twitter).

Los 10 máximos goleadores en actividad

Luis Suárez llegó a los 600 goles en su carrera con un nuevo golazo para Inter Miami.

Si se toman en cuenta los 10 máximos goleadores en actividad, aparece otro uruguayo en la lista que es Edinson Cavani.

No obstante, de ellos, solo cuatro, incluyendo a Suárez, son los que llegaron a tal cifra.

Estos son los 10 máximos goleadores en actividad en el mundo:

1) Cristiano Ronaldo: 946 goles

2) Lionel Messi: 886

3) Robert Lewandowski: 700

4) Luis Suárez: 600

5) Karim Benzema: 501

6) Ali Ashfaq: 476

7) Harry Kane: 465

8) Edinson Cavani: 464

9) Edin Dzeko: 455

10) Neymar: 445