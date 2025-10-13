Nacional y Peñarol retoman esta noche la disputa del clásico de básquetbol: no juega Ernesto Oglivie y la conexión de los tableros no se hará por Bluetooth

Nacional y Peñarol retoman este lunes su clásico correspondiente a la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol . El encuentro comenzó el viernes pero al cabo del primer cuarto fue suspendido por los jueces debido a las constantes fallas de los tableros electrónicos del Polideportivo del Gran Parque Central.

El clásico se jugará a partir del segundo cuarto, desde la hora 21.15 , en el mismo escenario.

El partido será transmitido nuevamente por VTV en cable y por streaming se puede ver en BasquetPass .

Peñarol ganaba 17-13 tras tener un gran arranque, aunque luego Nacional mejoró considerablemente con los ingresos de varios suplentes, incluido el de su capitán Patricio Prieto.

Nacional explicó que los relojes sufrieron un desperfecto porque estaban conectados por Bluetooth y la gran cantidad de gente que atiborró el Polideportivo del Gran Parque Central los hizo perder conectividad.

Por esa razón, Nacional decidió realizar la conexión de los tableros por cable. Los mismos salen desde la mesa de control y después del clásico se advirtió que estaban cortados y por lo tanto no se pudieron conectar por esa vía.

Las reparaciones fueron realizadas el fin de semana. En el entrenamiento se probaron y funcionaron con normalidad por lo que este lunes se espera que todo funcione con normalidad.

En caso de que Nacional vuelve a tener problemas logísticos, si el partido se vuelve a suspender, perderá la localía y el encuentro se retomaría en otro escenario.

Ernesto Oglivie lesionado

El panameño Ernesto Oglivie, uno de los tres extranjeros de Nacional, se lesionó y está descartado no solo para esta noche sino también para los próximos 30 o 35 días.

Nacional comunicó el sábado que Oglivie sufrió una lesión miotendinosa de localización lateral en el sóleo distal y que por ello se le implementó protocolo de tratamiento y readaptación funcional.

Los presididos por Luis "Gallo" López ya buscan un reemplazo temporal por un mes y medio o dos meses.

Para esta noche, Oglivie no puede ser sustituido por ningún otro jugador extranjero.

El operativo de seguridad volverá a montarse con costos para Nacional que volverán a rondar los $ 150 mil.

Después del clásico suspendido, la cuenta de Nacional en básquetbol posteó en X que Peñarol había "abandonado" el Gran Parque Central, algo que hicieron rápidamente tras la suspensión del partido por razones de seguridad.

El Gallo López expresó el domingo en Punto Penal que hizo bajar el posteo apenas se enteró y argumentó: "Lo mandé bajar porque no suma, solo genera respuestas del otro lado, que las hubo, no ganás ni perdés los partidos por esas bobadas, no entro en esa, no corresponde, nadie abandonó ni nada de fuga, se suspendió el partido".

Nacional espera para fines de noviembre la llegada de Connor Zinaich y mientras tanto tendrá como extranjeros esta noche al dominicana James Feldeine y al panameño Ezequiel Bell, quien estará en el club hasta el arribo de Zinaich.