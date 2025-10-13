"Un técnico me decía: 'Si fuera por mí te pondría, pero hay órdenes de arriba'"; la denuncia que hizo Lucas Sanseviero sobre su etapa en Nacional

Lucas Sanseviero, actualmente en Danubio y exjugador de Naciona l , con formativas en los tricolores y algunos partidos amistosos en Primera, denunció lo que le pasó cuando defendió a los albos y un DT lo quiso llevar al primer equipo pero por órdenes “de arriba” eso no ocurrió.

El extremo derecho habló este lunes sobre su etapa en los albos y por qué no pudo consolidarse.

“Yo creo que en ese momento también pasaba mucho de que se traían muchos jugadores de afuera y siempre estaban tapando el puesto , y creo que no se confiaba como se está confiando hoy en día en los juveniles”, dijo a El Espectador Deportes.

“Vos si mirás hoy, Nacional y los equipos grandes, están subiendo juveniles. Y bueno, a la vista está lo de Gonza (Petit) que no llegó a cumplir un año en Primera y se fue”, sostuvo. "Ahí es un acierto".

Luego, repasó sus ciclos en Nacional. “Cuando yo estuve, una pretemporada que subimos como 11 juveniles, y de esos 11 creo que uno solo quedó ahí y pudo salir”.

“Eso es lo que yo le llamaba también un poco el manoseo de juveniles, en lo que fue los años que yo estuve”, agregó. "Creo que hoy en día un poco ha mejorado porque se le está dando la chance a los juveniles".

20251012 Ignacio Suárez Nacional Danubio Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández -Focouy (6) Ignacio Suárez y Lucas Sanseviero Foto: Dante Fernández/Focouy

Luego, contó lo que le dijo un entrenador, sin dar nombres. “Personalmente, tuve una charla con un técnico que me tocó tener, que bueno, me decía: ‘si fuera por mí’, te juro que lo tengo grabado, que me dijo, ‘si fuera por mí, te llevaría al banco el fin de semana y si te podía poner unos minutos, te pondría, pero bueno, hay órdenes de arriba. Entonces...’”, señaló.

Ante la consulta de si era una orden contra él o para los juveniles en general, respondió: “Y no sé, no sé. No creo que haya sido nada personal, sino más que nada por el tema de juveniles“.

Pese a lo que pasó, el extremo derecho dijo que su objetivo es salir con una transferencia al exterior, pero que "lo pensaría dos veces" si desde Nacional lo contactan para un regreso al club.

Sanseviero en Nacional

Sanseviero, de 25 años, tiene tres partidos en Nacional.

1641389952985.webp Los juveniles ascendidos en enero de 2022: Renzo Sánchez, Santiago Marcel, Lucas Sanseviero y Facundo Perdomo @Nacional

El primero fue el 16 de enero de 2020 en un amistoso ante la selección de Florida que los albos ganaron por 5-0 y en el que hizo un gol. El DT de aquel equipo era Gustavo Munúa, en el comienzo de su segundo ciclo en Nacional.

Luego, en febrero, viajó a Japón para el amistoso ante Omiya Ardija que los tricolores ganaron por 1-0, pero no jugó.

Tras la salida de Munúa en aquel año, Nacional tuvo como entrenadores a Jorge Giordano, Martín Ligüera, y ya en 2021 a Alejandro Cappuccio y nuevamente a Ligüera, con quienes el juvenil no jugó.

En 2022, Sanseviero comenzó la pretemporada con Pablo Repetto y disputó los amistosos de enero ante Barracas Central y Sarmiento de Junín.

Finalmente, no quedó en el plantel y se fue cedido a Central Español. Tras quedar libre, en 2023 jugó en Uruguay Montevideo y en 2024 lo fichó Danubio, club en el que permanece y en el que en esta temporada ha tenido muy buenas actuaciones.