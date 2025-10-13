El guiño de Kike Olivera a Nacional mientras sigue en recuperación en Gremio de Porto Alegre; mirá la foto

El delantero uruguayo Cristian “Kike” Olivera publicó en sus redes sociales un mensaje que llamó la atención de los hinchas de Nacional, club al que el atacante ha manifestado su intención de llegar en algún momento de su carrera.

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa subió una foto este domingo en la que se ve su termo con un pegotín del escudo de Nacional con las tres copas intercontinentales, mientras preparaba el fuego para un asado.

Olivera actualmente no pasa por su mejor momento en Gremio de Porto Alegre, club que lo fichó por una cifra récord de US$ 4.5 millones de dólares.

El atacante está lesionado, con un edema muscular, según señaló en base a los chequeos que le hizo su club.

Pero además, no tiene un buen relacionamiento con el entrenador Mano Menezes, a quien cuestionó por no haberlo tenido en cuenta en los últimos juegos antes de su lesión.

“Con eso estoy muy triste porque de un partido para otro me sacó sin darme ninguna explicación y sin decirme nada. Yo no era que la estaba rompiendo, pero venía ayudando al equipo, junando bien, haciendo las coas correcto. Y me sacó de un día para otro sin explicación. Lo que me hace pensar es que llegó un compañero nuevo de renombre y me sacó a mí”, comentó el pasado lunes a El Espectador Deportes.

Además, explicó que por el edema, el delantero no viajó a la gira de la selección uruguaya en Malasia, lo que generó un "malentendido".

Olivera, que jugó en Peñarol, ya ha manifestado su intención de jugar en Nacional y estuvo en el Gran Parque Central, con la camiseta tricolor puesta, este año, viendo un partido de los albos junto al vicepresidente Flavio Perchman.