Federación Rural denuncia falsa contradicción por las campañas contra la garrapata y la mosca de la bichera

Federación Rural pide no priorizar solucionar un problema sanitario descuidando el otro. A. Scarone (MGAP - archivo)

La Federación Rural (FR) definió como "incorrecto" plantear una contraposición entre dos de las campañas sanitarias más demandadas por los productores agropecuarios, las que procuran disminuir los impactos adversos por las acciones de la garrapata y de la mosca de la bichera.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Esto tiene relación con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo trasladó al Legislativo donde, con base en lo redactado, los productores entienden pueden existir restricciones para el tratamiento del tema bichera y alteraciones en el uso del fondo de enfermedades prevalentes que ha sido eficiente, según explicó a El Observador Rafael Normey, presidente de la gremial.

Screenshot (7) La Federación Rural y una "contradicción falsa" "Se considera que dicha contradicción es falsa, ya que a nivel legal y presupuestal ambas están siendo implementadas", afirmó en un comunicado que lleva la firma del consejo directivo de la entidad ruralista.

En el documento mencionado, se sugieren cambios al fideicomiso de la mosca de la bichera, entre ellos declarar la campaña de erradicación de la bichera como política de Estado, asegurar una reserva de dinero exclusivo para esa gestión sanitaria (al menos US$ 6,2 millones) y que en la gestión exista una gobernanza en la que los productores tengan un protagonismo relevante.

Sanidad animal, "es un pilar estratégico" La FR señaló que "la sanidad animal es un pilar estratégico para el país", que "no puede quedar sujeta a decisiones coyunturales". "Consideramos además que el fondo de enfermedades prevalentes debe mantenerse activo, garantizando la gestión financiera necesaria para afrontar gastos vinculados a lo ya mencionado y a posibles emergencias sanitarias", se concluye en el comunicado. El comunicado de la FR Comunicado - Fideicomiso de Garrapata y Bichera